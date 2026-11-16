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Nový Lidl v Litovli má termín. Stavba se rozběhne po letech příprav a čekání

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Po letech příprav by se měla ještě v listopadu rozběhnout výstavba nové pobočky řetězce Lidl v Litovli na Olomoucku. U rušného silničního průtahu na pozemku naproti pivovaru vyrostlo provizorní oplocení. Vybudování prodejny má stanovený termín dokončení na podzim příštího roku.
Nový Lidl v Litovli má termín. Stavba se rozběhne po letech příprav a čekání

Nový Lidl v Litovli má termín. Stavba se rozběhne po letech příprav a čekání

Zdroj: Lidl, Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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