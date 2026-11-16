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Adamovská měla čtyřicítku horečku, Štěpánek přesto padl na kolena. Zásnuby v Keni skončily jinak, než čekal

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Dennívýzva
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Silvestrovská půlnoc, keňské safari, pečlivě chystaný prsten, a partnerka s horečkou kolem čtyřiceti, která si myslela, že ženich prostě přebral.
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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