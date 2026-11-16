Adamovská měla čtyřicítku horečku, Štěpánek přesto padl na kolena. Zásnuby v Keni skončily jinak, než čekal

Herec Petr Štěpánek nosil prstýnek s sebou delší dobu, než požádal Zlatu Adamovskou o ruku. VIPŽivot zaznamenal, že čekal na výjimečný okamžik, a ten měl přijít přesně o silvestrovské půlnoci na přelomu let 2012 a 2013 uprostřed keňského safari.
Kulisy odpovídaly velké romantice: exotická krajina, hvězdná obloha, slavnostní přípitek. Jenže Zlata měla virózu a horečku kolem čtyřiceti stupňů. Sotva vydržela do půlnoci v restauraci. A když její partner poklekl s krabičkou v ruce, její první myšlenka nebyla dojetí. Myslela si, že při silvestrovském popíjení prostě přebral. Prsten v kapse, plán v hlavě
Štěpánek se sám označuje za tradičního člověka, pro kterého svatba znamená oficiální potvrzení vztahu. Žádost o ruku nepojal jako spontánní nápad u sklenky šampaňského.
Ještě před odletem do Keni oslovil rodinu Adamovské a požádal ji o souhlas, jestli ho mezi sebe přijme. Prsten pak vozil s sebou a hledal ten správný moment. V rozhovoru pro Novinky po svatbě popsal, že chtěl, aby žádost byla výjimečná, aby si ji oba pamatovali celý život. To se mu splnilo. Jen jinak, než plánoval.
Adamovská v pozdějších rozhovorech vysvětluje, že prudké změny teplot u ní podobné stavy vyvolávají.
Přelet z české zimy do keňského vedra ji skolil. O silvestrovském večeru se cítila tak špatně, že hlavní starostí bylo vůbec vydržet vzhůru. Štěpánek mezitím v kapse svíral krabičku a čekal na půlnoc. Pak přišel přípitek, pokleknutí, a místo slz dojetí zmatená reakce ženy s teplotou. „Myslela jsem, že přebral, a řešila jsem, že ho v tom stavu asi neodnesu,“ popsala Adamovská ve vysílání 7 pádů Honzy Dědka. Štěpánek na to vzpomíná z opačného konce: měl pocit, že ho partnerka kvůli horečce skoro nevnímá. Přesto vytáhl prsten a ona řekla ano. Zdroj fotografie: Nextfoto Od safari k pražské terase
Mezi zásnubami a svatbou uběhlo přesně půl roku. Obřad se konal 28. června 2013. Podle dobových zpráv
iDNES šlo o komorní záležitost pro rodinu a přátele. Adamovská později upřesnila, že nešlo o tajení, prostě chtěli, aby den patřil jim a jejich blízkým. Jejich vztah se přitom rodil postupně, při natáčení Ordinace v růžové zahradě. Oba přiznávají, že je novináři dávali dohromady dřív, než si to sami pojmenovali. Do Keni už ale nejeli jako čerstvě seznámený pár. Jeli jako dva lidé, kteří věděli, kam směřují.
Nejsilnější důkaz, že keňská historka není citlivé místo, je to, jak ji oba podávají. V roce 2019 pro Rodinu DNES, v roce 2020 pro
i60.cz, v roce 2022 v talkshow, pokaždé stejné jádro, pokaždé s úsměvem. Adamovská přidává komickou perspektivu opilého ženicha, Štěpánek zdůrazňuje pečlivou přípravu. Nikdy nezaznívá lítost nad načasováním. Oba výslovně říkají, že by zpětně neudělali nic jinak. A právě v tom je pointa. Dokonale připravené gesto přežilo úplně nedokonalý okamžik a stalo se z něj něco lepšího než bezchybná romantická scéna. Rodinná legenda, kterou si po letech vyprávějí stejně a bez hořkosti.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová