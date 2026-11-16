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Pavlína Filipovská prožila 2 bolestné životní ztráty: Manžel ji podváděl, později přišla i o vilu slavného otce

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Pavlína Filipovská bývala tváří zlatých let Semaforu. Do soukromého života jí ale zasáhl rozpad manželství i ztráta rodinné vily.
Fotografie Pavlíny Filipovské

Fotografie Pavlíny Filipovské

Zdroj: Foto: Nextfoto, Pavlína Filipovská na zahájení provozu Českého rozhlasu Pohoda
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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