Pavlína Filipovská prožila 2 bolestné životní ztráty: Manžel ji podváděl, později přišla i o vilu slavného otce

Pavlína Filipovská bývala tváří zlatých let Semaforu. Do soukromého života jí ale zasáhl rozpad manželství i ztráta rodinné vily.
Život Pavlíny Filipovské nebyl jenom o úspěchu, potlesku a záři reflektorů. Oblíbená zpěvačka a herečka si prošla i bolestnými chvílemi v soukromí, jak bychom na In-Lifestyle.cz chtěli připomenout. Do jejího manželství zasáhla známá tvář pražského Semaforu a následné rodinné komplikace ji připravily o životní jistotu, kterou představoval domov. Příběh ženy, kterou si diváci pamatují z televizních obrazovek, tak skrývá i kapitoly plné zklamání, ztrát a nelehkých rozhodnutí.
Manželství skončilo po dvanácti letech. Do vztahu zasáhla kolegyně
Pavlína Filipovská se se zpěvákem Petrem Spáleným seznámila v divadle Apollo, kde oba působili. Narodily se jim dvě dcery, Johana a Pavlína, která se později proslavila jako novinářka a moderátorka Pavlína Wolfová. Jejich manželství ale nevydrželo. Po dvanácti letech se dvojice rozešla a Filipovská se až s odstupem času otevřeně rozpovídala o tom, co se tehdy dělo.
V rozhovoru pro CNN Prima NEWS přiznala, že ji manžel podle jejích slov zhruba šest let podváděl. Známí ji opakovaně varovali, ona jim však dlouho nevěřila. Sama se popisovala jako tolerantní a důvěřivá žena, která se na svého muže spoléhala. Nejvíc ji nakonec zasáhlo zjištění, že o jeho záletech věděla téměř celá Praha, jen ona sama ne. Zpětně přitom připustila, že po narození dcer věnovala dětem tolik času, až jí na manžela nezbýval prostor. I to podle ní mohlo přispět k rozpadu vztahu.
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Do příběhu vstoupila zpěvačka Miluška Voborníková, která tehdy působila v Semaforu a později začala zpívat s kapelou Apollobeat. V rozhovoru pro MeziŽenami přiznala, že věděla, že je Spálený ženatý, a že na začátky jejich vztahu není pyšná. S Filipovskou se tehdy ale prakticky neznaly. Po letech se jejich vztahy uklidnily a Voborníková dnes o bývalé manželce svého muže mluví s respektem. Spálený a Voborníková spolu nakonec zůstali a jejich vztah trvá už více než čtyři desetiletí.
Rodinná vila nebyla jen dům. Nesla v sobě paměť rodiny
Ještě citlivější částí příběhu je dům po Františku Filipovském. Prvorepublikovou vilu ve strašnické Okrajní ulici koupil herec v roce 1975 společně s manželkou Matildou a dcerou Pavlínou Filipovskou, která tehdy žila s Petrem Spáleným. Po jejich rozvodu připadla část nemovitosti Pavlíně a v roce 1984 odkoupila také podíl rodičů. Stala se tak jedinou majitelkou domu.
Zásadní rozhodnutí přišlo v roce 2001. Pavlína Filipovská tehdy podle PrahaIN vilu prodala za šest milionů korun podnikateli Janu Bubeníkovi, který už v té době tvořil pár s její dcerou Pavlínou Wolfovou. Později se z něj stal její zeť. Podle dobových informací přitom měla nemovitost tehdy přibližně dvojnásobnou odhadovanou hodnotu. Prodej tak zřejmě souvisel i s představou, že dům zůstane v rodině.
Wolfová se za Bubeníka provdala v roce 2003 a společně se pustili do rozsáhlé rekonstrukce. Zatímco ona dohlížela na stavební práce a jejich průběh, její manžel je podle všeho zpráv financoval. Manželství však po pěti letech skončilo rozvodem. Protože Bubeník vilu koupil ještě před svatbou, zůstala v jeho vlastnictví. Pavlína Wolfová se s dětmi odstěhovala a rodinné sídlo opustila také její matka.
Herec František Filipovský
Pro Pavlínu Filipovskou přitom nešlo jen o ztrátu střechy nad hlavou. Vila byla spojená s jejím otcem Františkem Filipovským, jednou z výrazných osobností českého herectví. Diváci si ho dodnes vybavují z řady filmových a divadelních rolí, ale především jako nezaměnitelný dabingový hlas Louise de Funèse. Jeho komediální projev a osobitý hlasový projev se staly součástí české filmové klasiky. Za svou dlouhou kariéru ztvárnil desítky postav a patřil k hercům, kteří dokázali zaujmout i v menších rolích.
Pro svou dceru však nebyl především slavným hercem. Pavlína Filipovská na něj v Českém rozhlase vzpomínala jako na laskavého tatínka, který rodině věnoval všechen svůj volný čas. Nejspíš i proto pro ni měla rodinná vila takovou hodnotu. Nebyl to jen dům, který si pořídila společně s rodiči a v němž později žila s manželem a dětmi. Byl spojený s jejími nejbližšími a s obdobím života, na které nešlo jen tak zapomenout.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Pavlína Filipovská přišla o svou životní lásku kvůli hvězdě Semaforu: Dceřin vztah ji stál i rodinnou vilu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.