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Servisy výrobců radí: Kolečko v lednici otočte na střední polohu. Přechlazený starší spotřebič ušetří až 450 Kč ročně

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Kolečko v lednici se obvykle nastaví v den, kdy spotřebič přivezou, a […]
Servisy výrobců radí: Kolečko v lednici otočte na střední polohu. Přechlazený starší spotřebič ušetří až 450 Kč ročně

Servisy výrobců radí: Kolečko v lednici otočte na střední polohu. Přechlazený starší spotřebič ušetří až 450 Kč ročně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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