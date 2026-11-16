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Důchody se od ledna 2027 zvýší. U průměrné penze jde o 304 korun, další dva tisíce mají jiný režim

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Lednová valorizace je potvrzená, ale ne každý důchodce dostane stejnou částku navíc. Základní výměra se zvyšuje všem o 270 korun, procentní část o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu to dohromady představuje 304 korun měsíčně. Vedle toho vláda představila jednorázový příspěvek 2 000 korun. Ten však nelze zaměňovat s pravidelnou valorizací a je nutné sledovat jeho samostatný právní režim.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Zdroj: karlyukav / Magnific (Freepik)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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