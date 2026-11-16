Důchody se od ledna 2027 zvýší. U průměrné penze jde o 304 korun, další dva tisíce mají jiný režim

Související článek: Důchodcům se od ledna změní částka na účtu. Vláda už rozhodla o nové valorizaci
Z čeho se důchod skládá
Každá běžná česká penze má základní a procentní výměru. Základní část je stejná pro všechny příjemce příslušných důchodů a od ledna 2027 má činit 5 170 korun. Procentní výměra se odvíjí od konkrétního důchodového nároku a její lednové zvýšení je stanoveno na 0,2 procenta. Proto se konečný nárůst mezi jednotlivými seniory liší. Člověk s vyšší procentní výměrou získá na této složce více korun než ten s nižší, ale zvýšení základní části je stejné. Číslo 304 korun představuje změnu u průměrného starobního důchodu, nikoliv univerzální příplatek na každý účet.
Související článek: Důchodcům se od ledna změní částka na účtu. Vláda už rozhodla o nové valorizaci
Proč nestačí porovnat jen dvě částky
Vládní materiály pracují s odhadem průměrného důchodu 22 196 korun po valorizaci. To ovšem neznamená, že každý senior bude dostávat právě tolik. Rozdíly vznikají podle délky pojištění, dřívějších příjmů, případných krácení a dalších okolností. Pro osobní rozpočet je proto důležité znát vlastní výši penze před lednem a porovnat ji s novým rozhodným výpočtem. Rodina, která si plánuje výdaje podle mediálního průměru, může snadno získat mylnou představu. Zvlášť citlivé je to u domácností, kde z penze zbývá po úhradě nájmu a energií jen malá rezerva.
Související článek: Důchodcům se od ledna změní částka na účtu. Vláda už rozhodla o nové valorizaci
Jednorázové peníze nejsou trvalým zvýšením
Ohlášených 2 000 korun je třeba oddělit od valorizace. Jednorázový příspěvek může pomoci s konkrétním výdajem, ale nezvyšuje automaticky penzi v každém následujícím měsíci. Dokud není jeho právní úprava a způsob vyplacení definitivně potvrzen, není rozumné zahrnovat jej mezi jisté příjmy. Pokud jej domácnost nakonec získá, může být praktické použít jej na nepravidelný výdaj, například servis spotřebiče, doplatek za energie nebo vytvoření rezervy. Pravidelné platby, jako je nájem, by však měly být kryté především stabilními měsíčními příjmy.
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Jak se může projevit růst cen
Nominální zvýšení důchodu samo o sobě neříká, zda si člověk za své peníze koupí více. Rozhoduje také vývoj cen potravin, bydlení, dopravy a služeb. Domácnost s vysokými náklady na energie může vnímat inflaci jinak než člověk ve vlastním zatepleném bytě. Je proto vhodné sestavit jednoduché srovnání výdajů za poslední rok a zjistit, které položky rostly nejrychleji. Pokud se náklady zvýší více než penze, reálný prostor pro běžné výdaje se zmenší, i když na výpisu z účtu vidíme vyšší příjem. To je hlavní důvod, proč je nutné valorizaci hodnotit v širších souvislostech.
Související článek: Výchovné se od roku 2027 začne valorizovat jinak. Změna se týká i dříve přiznaných důchodů
Co si ověřit před lednovou výplatou
Senior by měl zkontrolovat především částku své dosavadní penze, výplatní termín a případné srážky. U některých lidí se výsledná platba může lišit od jednoduchého součtu kvůli souběhu dávek či dalším specifickým pravidlům. Důležité je také nešířit neověřené tabulky s tvrzením, že všichni dostanou stejné zvýšení. Pokud výpočet není jasný, lze využít oficiální informační kanály. Přesný právní základ valorizace představuje nařízení vlády, nikoliv politické prohlášení. Všechny případné další změny je potřeba posuzovat samostatně podle toho, zda již byly schváleny a nabyly účinnosti.
Související článek: Výchovné se od roku 2027 začne valorizovat jinak. Změna se týká i dříve přiznaných důchodů
Modelový výpočet pro konkrétní penzi
Uvažujme čistě ilustrační důchod složený ze základní výměry 4 900 korun a procentní výměry 15 000 korun. Lednové zvýšení základní části o 270 korun a procentní části o 0,2 procenta, tedy o 30 korun, by znamenalo celkový nárůst přibližně 300 korun měsíčně. Jde pouze o ukázku principu, nikoliv o oficiální výpočet konkrétního člověka. Skutečná částka se může lišit podle přesného důchodového nároku a pravidel zaokrouhlování. Tento příklad také ukazuje, proč není správné každému automaticky přičíst mediálně uváděných 304 korun.
Související článek: Důchod 18, 22 nebo 26 tisíc korun: Od ledna se každému zvýší jinak. Rozhodují dvě části penze
Měsíční a roční dopad se liší
Pokud by se pravidelný důchod zvýšil o 304 korun měsíčně po celý rok, představovalo by to v jednoduchém ročním přepočtu 3 648 korun. Tato částka je však pouze ilustrací pro důchod odpovídající průměru a nezahrnuje žádný samostatný jednorázový příspěvek. Pro domácnost může být důležitější sledovat, zda se navýšení projeví také v úhradě nepravidelných plateb. Z ročního pohledu totiž mohou významnou část peněz pohltit doplatky za služby, opravy nebo zvýšené ceny léků a dopravy. Proto je vhodné pracovat s celoročním rozpočtem, ne pouze s lednovou výplatou.
Související článek: Důchod 18, 22 nebo 26 tisíc korun: Od ledna se každému zvýší jinak. Rozhodují dvě části penze
Ověřujte datum i právní stav
V době přípravy článku je valorizace od ledna 2027 stanovena příslušným nařízením vlády. U dalších politicky oznamovaných opatření je potřeba sledovat samostatný legislativní vývoj. Tvrzení, že se všechny avizované peníze určitě objeví na účtu ve stejném termínu, by mohlo být zavádějící. Zvlášť opatrní by měli být lidé, kteří si podle těchto příjmů plánují větší nákup nebo splátku úvěru. Bezpečnější je počítat pouze s pravidelným příjmem, který je již právně podložen, a případné další peníze vnímat jako možnou rezervu.
Související článek: Důchod 18, 22 nebo 26 tisíc korun: Od ledna se každému zvýší jinak. Rozhodují dvě části penze
Závěr pro seniory
Při plánování roku 2027 se vyplatí rozlišovat pravidelné a jednorázové příjmy. Valorizace je součástí měsíční penze, zatímco mimořádná podpora může mít odlišný právní základ a výplatní termín. Pro osobní rozpočet je nejdůležitější skutečná částka na účtu a vývoj běžných výdajů. Teprve jejich porovnání ukáže, zda domácnost získala větší finanční prostor.
mpsv.gov.cz, e-sbirka.gov.cz