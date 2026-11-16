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Jak stát nahradí krajům příjmy z podzemní vody? Připravuje nový dotační program

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Dennívýzva
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Změny v systému poplatků za odběr podzemních vod vyvolávají v posledních týdnech diskusi o tom, jak se promítnou do financování vodohospodářství v jednotlivých krajích.…
pexels-nithin-pa-789164-2574664

pexels-nithin-pa-789164-2574664

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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