Jak stát nahradí krajům příjmy z podzemní vody? Připravuje nový dotační program

Jak stát nahradí krajům příjmy z podzemní vody? Připravuje nový dotační programPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 16.11.2026 07:00
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