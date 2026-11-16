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Tolerance neznamená, že musíš všechno snášet. Respekt k druhým není smlouva proti sobě

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Dennívýzva
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„Buď tolerantní“ zní jako univerzálně dobrá rada. Jenže se velmi snadno změní v požadavek, abys mlčela, ustupovala a nechala druhé překračovat vlastní hranice. Tolerance je respekt k odlišnosti. Není to povinnost souhlasit, zůstat v každé situaci ani snášet chování, které ti ubližuje.
Tolerance neznamená, že musíš všechno snášet. Respekt k druhým není smlouva proti sobě

Tolerance neznamená, že musíš všechno snášet. Respekt k druhým není smlouva proti sobě

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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