Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hromnické jezírko u Třemošné má barvu krve. Vědci v něm přesto našli život

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ke koupání vás jeho voda nezláká ani za tropického počasí. Hromnické jezírko nedaleko Plzně má výrazně načervenalou barvu a okolní krajina působí tak trochu jako z jiné planety. Vědci se dlouho domnívali, že v jezírku nemůže nic přežít. Ale mýlili se.
Hromnické jezírko u Třemošné má barvu krve. Vědci v něm přesto našli život

Hromnické jezírko u Třemošné má barvu krve. Vědci v něm přesto našli život

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Stanislav Hložek zdědil pilu z 2. světové války. Proměnil ji v krásné moderní rodinné sídlo
Stanislav Hložek zdědil pilu z 2. světové války. Proměnil ji v krásné moderní rodinné sídlo
Herec Oldřich Vízner koupil polorozpadlý mlýn na Plzeňsku. Proměnil ho v krásnou luxusní chatu
Herec Oldřich Vízner koupil polorozpadlý mlýn na Plzeňsku. Proměnil ho v krásnou luxusní chatu

Když herec Oldřich Vízner před desítkami let objevil starý mlýn na Plzeňsku, rozhodně nešlo o nemovitost,...

KVÍZ: Otestujte si, jak dobře dokážete pochopit odlišné světy svých dětí, rodičů nebo prarodičů
KVÍZ: Otestujte si, jak dobře dokážete pochopit odlišné světy svých dětí, rodičů nebo prarodičů

Vítejte v našem generačním kvízu. Ponořte se s námi do světa rozdílů a podobností mezi generací Z,...

Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna
Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna

Česká republika se pyšní hned několika místy, kde se pod povrchem země ukrývá skutečný poklad: přirozeně...

Ženy ve středověku menstruovaly jinak než ty dnešní. Vložky nahrazovaly třemi způsoby
Ženy ve středověku menstruovaly jinak než ty dnešní. Vložky nahrazovaly třemi způsoby

Dnešní ženy mají na výběr z desítek menstruačních pomůcek. Ve středověku takový komfort neexistoval....

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.