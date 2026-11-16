Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

PPF Group refinancovala eurodluhopis CETIN o objemu 500 milionů eur

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Investiční skupina Renáty Kellnerové PPF Group zajistila refinancování eurodluhopisu CETIN Group ve výši 500 milionů eur (v přepočtu přes 12,2 miliardy korun), splatného 14. dubna 2027.
PPF Group refinancovala eurodluhopis CETIN o objemu 500 milionů eur

PPF Group refinancovala eurodluhopis CETIN o objemu 500 milionů eur

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:10

Reklama
Další články z Borovan.cz
Česká televize předvedla prezidentovi novou minisérii Anežka, vysílat ji bude v prosinci
Česká televize předvedla prezidentovi novou minisérii Anežka, vysílat ji bude v prosinci
Media Projekt: Čtenost Blesku klesla o 5 procent na 423 tisíc, rostly Právo nebo Sport
Media Projekt: Čtenost Blesku klesla o 5 procent na 423 tisíc, rostly Právo nebo Sport

Dvěma největším printovým deníkům v Česku, Blesk a MF Dnes, meziročně klesla čtenost, naopak Sport, Právo...

Autor rozhovorů Moravec již prodal přes půl milionu knih s tržbami přes 150 milionů
Autor rozhovorů Moravec již prodal přes půl milionu knih s tržbami přes 150 milionů

Dlouholetý novinář, publicista a bývalý vedoucí čtvrtečního magazínu MF Dnes a nyní spisovatel na volné...

Talentovaný Adam Sedlák dotočil film z prostředí pornografického průmyslu
Talentovaný Adam Sedlák dotočil film z prostředí pornografického průmyslu

Jeden z největších talentů české kinematografie, režisér a scenárista Adam Sedlák (Domestik, BANGER.,...

Moderátorka Jana Peroutková odchází téměř po 15 letech z České televize
Moderátorka Jana Peroutková odchází téměř po 15 letech z České televize

Výrazná změna na obrazovce České televize. Jana Peroutková (foto), dlouholetá moderátorka zpravodajství a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.