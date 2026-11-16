PPF Group refinancovala eurodluhopis CETIN o objemu 500 milionů eurPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
PPF Group refinancovala eurodluhopis CETIN o objemu 500 milionů eur
Článek byl publikován 16.11.2026 07:10
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Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →