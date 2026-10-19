214 screenshotů, 37 otevřených tabů a FINAL_final2. Digitální bordel ti bere víc času, než si myslíš

Existuje zvláštní typ nepořádku, který nepřekáží při luxování a návštěva si ho nevšimne, ale potkáváš ho stokrát denně. Plocha pokrytá soubory. Stažené dokumenty, kde jsou tři verze stejného PDF. Screenshoty uložené „na později“. Záložky, které už nikdy neotevřeš. A samozřejmě složka, ve které vedle sebe leží FINAL, FINAL2, FINAL_oprava a FINAL_oprava_POSLEDNI.
Na třetí pondělí v říjnu připadá neoficiální Clean Out Your Virtual Desktop Day, který vznikl jako připomínka digitálního úklidu. Není potřeba z něj dělat další den produktivity, během kterého si koupíš aplikaci na organizaci aplikací. Mnohem užitečnější je vzít to jako deset až dvacet minut na odstranění drobných překážek, které se pořád vracejí.
Začni tam, kde se skutečně zdržuješ
Nejdřív se podívej na plochu počítače a složku Stažené. Neřeš archiv posledních sedmi let. Smaž očividné duplicity, instalační soubory, které už nepotřebuješ, a věci, u nichž během pěti vteřin víš, že nemají důvod zůstávat. Zbytek rozděl jen do několika širokých kategorií, které skutečně používáš: Práce, Osobní, Finance, Fotky, K vyřízení. Pokud potřebuješ třináct podsložek, šest barevných štítků a vlastní legendu, organizace už ti začíná vytvářet práci místo toho, aby ji ubírala.
Stejný princip platí pro názvy souborů. Datum, projekt a srozumitelný název bývají praktičtější než kreativní historie „finálních“ verzí. Pokud pracuješ v prostředí, kde se dokumenty často předávají dál, jednoduché pojmenování je služba i budoucí tobě.
Screenshot není poznámkový systém
Screenshot je skvělý na věc, kterou potřebuješ zachytit teď. Mnohem hůř funguje jako místo, kde skladuješ recept, adresu restaurace, letenku, větu z rozhovoru, účtenku i inspiraci na kabát. Jednou za čas projdi poslední týdny a rozhodni: smazat, přesunout, nebo proměnit v informaci, kterou lze později opravdu najít.
Recept může jít do poznámek, termín do kalendáře, doklad do příslušné složky a produkt do wishlistu. Nejde o to mít méně digitálních věcí za každou cenu. Jde o to, aby informace skončila tam, kde ji budeš hledat.
Pak se podívej na to, co tě vyrušuje
V roce 2026 vyšla experimentální studie v časopise Computers in Human Behavior, která sledovala reakce na notifikace ve stylu sociálních sítí. Upozornění způsobovala krátkodobé zpomalení probíhajícího kognitivního úkolu a velikost narušení souvisela mimo jiné s četností interakcí se smartphonem. Jedna notifikace ti tedy nezničí mozek ani pracovní den, ale dobře ukazuje, proč může mít smysl zmenšit počet signálů, které si během soustředění nárokují tvoji pozornost.
Projdi proto notifikace a nech si jen ty, u kterých skutečně potřebuješ vědět, že se něco stalo právě teď. Zpráva od člověka může být jiná kategorie než informace, že aplikace, kterou jsi neotevřela od února, má „něco nového“. Totéž platí pro e-mail: není povinnost dostat pop-up při každém newsletteru.
Otevřené taby: buď úkol, nebo zavřít
Sedmatřicet otevřených tabů není morální selhání. Často je to jen externí paměť: „tohle nesmím zapomenout“. Problém nastává, když už nevíš, proč jsou otevřené. Udělej jedno rychlé kolo. Pokud stránku potřebuješ k dnešní práci, nech ji. Pokud je to dlouhodobý zdroj, ulož ji do jedné smysluplné složky záložek. Pokud sis ji nechala jen proto, že „to někdy přečteš“, rozhodni se, jestli to opravdu chceš. Zavřít tab není totéž jako zahodit životní příležitost.
Desetiminutový reset, který se dá zopakovat
Kdybys dnes měla udělat jen minimum, nastav si deset minut. Tři minuty věnuj ploše a Staženým, dvě screenshotům, dvě notifikacím, dvě otevřeným tabům a poslední minutu tomu, abys vytvořila jediné místo pro věci „k vyřízení“. Pak skonči. Neotvírej externí disk z roku 2014 a nezačínej přejmenovávat 8 000 fotografií.
Smyslem digitálního úklidu není dosáhnout minimalistického screenshotu, který můžeš vystavit na Pinterestu. Má ti ušetřit pár hledání, pár vyrušení a několik každodenních mikrofrustrací. A jestli na ploše nakonec zůstanou tři soubory, které se jmenují divně? Pořád je to počítač, ne zenová zahrada.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další praktické články pro každodenní život najdeš na Poudrée.
Zdroje: Timeanddate.com – National Clean Out Your Virtual Desktop Day [1], Computers in Human Behavior – Attention hijacked: How social media notifications disrupt cognitive processing, DOI 10.1016/j.chb.2026.108926 [2].