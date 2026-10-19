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214 screenshotů, 37 otevřených tabů a FINAL_final2. Digitální bordel ti bere víc času, než si myslíš

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Na fyzickém stole bys možná nenechala dvě stě papírů bez názvu. Na ploše počítače to zvládneme překvapivě snadno. Třetí říjnové pondělí připomíná Clean Out Your Virtual Desktop Day, takže máme výbornou záminku udělat jedinou užitečnou věc: neorganizovat celý digitální život, ale odstranit pár míst, kde se každý den zbytečně zdržuješ.
214 screenshotů, 37 otevřených tabů a FINAL_final2. Digitální bordel ti bere víc času, než si myslíš

214 screenshotů, 37 otevřených tabů a FINAL_final2. Digitální bordel ti bere víc času, než si myslíš

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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