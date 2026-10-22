PROČ MÁME POCIT, ŽE NA NÁS NĚKDO KŘIČÍ? Jedna tečka nebo CAPS LOCK změní zprávu víc, než si myslíš

KDYBY BYL CELÝ TENHLE ČLÁNEK NAPSANÝ TAKTO, PRAVDĚPODOBNĚ BYS PO CHVÍLI MĚLA POCIT, ŽE TĚ NĚKDO NEPŘETRŽITĚ PESKUJE.
Dobře. Už přestanu křičet. Právě v tom je ale pointa International Caps Lock Day: velká písmena dávno nejsou jen typografická volba. V digitálním prostředí fungují jako náhražka hlasitosti, důrazu a nálady. A podobně jsme si přisvojili i tečky, vykřičníky, emoji nebo rozsekávání jedné věty do několika samostatných zpráv.
„Ano.“ může znít úplně jinak než „ano“
Výzkum digitální komunikace opakovaně ukázal, že interpunkci nečteme jen gramaticky. Studie v Computers in Human Behavior zjistila, že krátké textové odpovědi zakončené tečkou lidé vnímali jako méně upřímné nebo negativnější než stejné odpovědi bez tečky. Novější studie z roku 2025 efekt zopakovala a ukázala, že se týká hlavně krátkých a středně dlouhých zpráv; u delších vět už tečka nepůsobila tak výrazně. Jinými slovy: „ano.“ může v chatu nést sociální informaci, kterou by v pracovním dokumentu vůbec neneslo.
CAPS LOCK dostal hlas, i když ho nikdy neslyšel
Celá slova nebo věty psané velkými písmeny se v online komunikaci ustálily jako ekvivalent křiku nebo silného důrazu. Experimenty ukazují, že neobvyklé „shouting capitalization“ může ovlivňovat i důvěryhodnost textu. Neznamená to, že každé velké písmeno je agresivní. Jedno slovo ve větě může působit jako zvýraznění, celé tři odstavce už připomínají někoho, kdo stojí dva centimetry od tvého obličeje.
A pak jsou tu zprávy, které se rozpadnou na šest bublin
„Ne.“ „Prostě.“ „Jdi.“ působí emocionálněji než stejná slova v jedné normální větě. Studie publikovaná v roce 2025 ukázala, že tečky mezi jednotlivými slovy nebo rozdělení slov do samostatných zpráv může napodobovat pauzy v mluvené řeči a zvyšovat dojem frustrace či odporu. Telefon tak zvláštním způsobem znovu vyrábí prozodii: nemáme tón hlasu, tak si ho vytvoříme graficky.
Problém nastává, když každý mluví jiným digitálním dialektem
Někdo píše vždy správně, včetně tečky. Jiný tečku v osobních zprávách používá jen tehdy, když je naštvaný. Pro někoho znamená vykřičník přátelskost, pro jiného hysterii. Generace, pracovní prostředí i konkrétní vztah mají vlastní normy. Proto může jedna nevinná „OK.“ spustit v hlavě druhého člověka malou detektivní kancelář, zatímco autor jen poctivě dodržel pravopis.
Nejlepší obrana proti vztahové forenzní analýze je pořád staromódní
Pokud zpráva zní divně, máš dvě možnosti. První: půl hodiny analyzovat poslední tečku, porovnat ji s jeho zprávou z minulého úterý a zavolat dvěma kamarádkám. Druhá: zeptat se. Digitální signály jsou skutečné, ale nejsou univerzální slovník emocí. Kontext pořád vítězí. A někdy je „dobře.“ opravdu jen dobře.
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Zdroje: Computers in Human Behavior – Punctuation in text messages may convey abruptness, DOI 10.1016/j.chb.2017.10.044 [1], Telematics and Informatics – Is the period really “pissed”?, DOI 10.1016/j.tele.2025.102241 [2], Frontiers in Psychology – Read. This. Slowly: mimicking spoken pauses in text messages [3], Journal of Medical Internet Research – Shouting Capitalization and Trustworthiness, DOI 10.2196/15171 [4].