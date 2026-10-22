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PROČ MÁME POCIT, ŽE NA NÁS NĚKDO KŘIČÍ? Jedna tečka nebo CAPS LOCK změní zprávu víc, než si myslíš

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„Dobře“ a „Dobře.“ nejsou na displeji úplně stejná věta. Stejně jako „JASNĚ“ zní jinak než „jasně“. Digitální komunikace si vytvořila vlastní tón hlasu, i když žádný hlas neslyšíme. K International Caps Lock Day se díváme na to, proč čteme do teček, verzálek a délky zpráv emoce, které tam autor možná vůbec nezamýšlel.
PROČ MÁME POCIT, ŽE NA NÁS NĚKDO KŘIČÍ? Jedna tečka nebo CAPS LOCK změní zprávu víc, než si myslíš

PROČ MÁME POCIT, ŽE NA NÁS NĚKDO KŘIČÍ? Jedna tečka nebo CAPS LOCK změní zprávu víc, než si myslíš

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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