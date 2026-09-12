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Dukanova dieta, hit poslední doby: Slibuje nejen shození nadbytečných kil, ale také udržení váhy

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Dukanova dieta spočívá v omezení sacharidů a doplnění bílkovin. Je to hit posledních let a vyznávají ji i slavné osobnosti jako Kate Middleton, Jennifer Lopez nebo Nicole Kidman.
Dukanova dieta, hit poslední doby: Slibuje nejen shození nadbytečných kil, ale také udržení váhy

Dukanova dieta, hit poslední doby: Slibuje nejen shození nadbytečných kil, ale také udržení váhy

Zdroj: RossHelen / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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