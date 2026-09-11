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Zelenina, které zářijové ochlazení prospívá víc než letní horko

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Extrémní vedra dávají zabrat zahradě. Proto je lepší se pustit do pěstování některých druhů právě nyní. Mírnější počasí, chladnější noci a pravidelnější vláha jim mohou prospět více než tropická vedra. Kterým rostlinám zářijové ochlazení vyhovuje a co jim právě v tomto období dopřát?
Špenát

Špenát

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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