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Proč je Start vlevo dole? Microsoft najal experta na šimpanze, aby vyřešil problém, se kterým si neporadil ani vědec z NASA

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Tlačítko Start ve Windows navrhl psycholog, který učil šimpanze komunikovat přes dřevěnou klávesnici. Inženýr z Boeingu neotevřel ani textový editor.
Obrazovka Windows 11, nabídka Start

Obrazovka Windows 11, nabídka Start

Zdroj: Bolly Holly Baba / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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