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Test znalostí z babiččiny kuchyně: 10 otázek o názvech různých nástrojů ukáže, kdo má přehled

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Šporhelt byl srdcem každé staré kuchyně, rendlík stál na sporáku skoro pořád a žufánek znal každý, kdo vyrůstal u babičky. Dnes tyto výrazy pomalu mizí ze slovníku, a právě proto jsme připravili kvíz, který prověří, jestli byste se v babiččině kuchyni vůbec zorientovali.
Fotografie babičky v kuchyni

Fotografie babičky v kuchyni

Zdroj: Foto: Gaudencio Garcinuño / Creative Commons/ Attribution-Share Alike 2.0, babička v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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