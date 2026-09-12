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Čína chce ovládnout embodied AI a mění roboty v novou výrobní sílu

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Dennívýzva
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Embodied AI neboli vtělená umělá inteligence představuje další krok ve vývoji AI. Na rozdíl od běžných modelů není odkázána pouze…
gabriele-malaspina-CjWsslYVnPI-unsplash

gabriele-malaspina-CjWsslYVnPI-unsplash

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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