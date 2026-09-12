Vánočka bez vážení, která se vždy povede: Těsto připravíte od oka a výsledek bude skvělý

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Vánočka bez vážení, která se vždy povede: Těsto připravíte od oka a výsledek bude skvělýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vánočka nemusí být celodenní projekt s kuchyňskou váhou a nervózním přepočítáváním gramů. Tento recept pracuje výhradně s hrníčkem a lžícemi: odměříte, smícháte, upletete. Těsto kyne jen dvacet minut, peče se pětadvacet, a výsledkem je zlatavá, nadýchaná vánočka vážící zhruba 650 gramů. Přesně taková, jaká se hodí na sváteční snídani nebo jako dárek přátelům.
vánočka
Zdroj: Foto: Se souhlasem YouTube / Taká obyčajná žienka domáca, Vánočka bez vážení, která vyjde pokaždé: Těsto připravíte od oka a nikdo nepozná rozdíl
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