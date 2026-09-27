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Zůstal vám doma starý walkman. Tento typ sběratelé vykupují za 30 000 – 50 000 Kč

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Zapomenutý walkman v krabici na půdě nemusí být jen nostalgická vzpomínka. Některé modely dnes dosahují cen luxusního zájezdu.
Zůstal vám doma starý walkman. Tento typ sběratelé vykupují za 30 000 – 50 000 Kč

Zůstal vám doma starý walkman. Tento typ sběratelé vykupují za 30 000 – 50 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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