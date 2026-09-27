Zůstal vám doma starý walkman. Tento typ sběratelé vykupují za 30 000 – 50 000 Kč

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Jarní úklid někdy přináší překvapivé nálezy. Plastový přehrávač se zažloutlými sluchátky a hromádka magnetofonových kazet vypadají v éře streamovacích služeb jako bezcenný odpad. Realita je ale jiná – analogová hudební média prožívají výraznou renesanci a z některých přehrávačů se staly vyhledávané sběratelské kousky.
Zvláštní je, že tento trend netáhnou jen lidé, kteří v mládí přetáčeli pásku obyčejnou tužkou. Fyzická média oslovují i generaci Z, mladé lidi vyrůstající v plně digitálním světě neomezených hudebních knihoven a bezdrátových sluchátek. Právě v prostředí, kde je každá skladba dostupná okamžitě, začíná mít hmatatelný předmět zcela jinou hodnotu.
Poslech z kazety vyžaduje čas a rituál. Musíte ji vyndat z obalu, vložit do mechaniky, ručně přetočit na správné místo. Po skončení jedné strany následuje otočení na druhou. Tento pomalejší a vědomější přístup k hudbě nabízí úplně jiný zážitek než přeskakování skladeb po několika vteřinách na displeji telefonu. A právě tento klidnější rozměr posluchače znovu přitahuje.
Za některé modely zaplatí sběratelé jako za dovolenou
S obnoveným zájmem o kazety roste poptávka po původní technice. Vybrané modely walkmanů dnes dosahují cen mezi 30 000 až 50 000 korunami, v extrémních případech dokonce přesahují 60 tisíc. Dominantní postavení mezi sběrateli si drží především značka Sony, která celou éru osobního poslechu odstartovala.
Rozhodně ale neplatí, že pohádkovou částku přinese jakýkoliv přístroj vytažený ze skříně. Trh je mimořádně selektivní a největší zájem budí vůbec první model Sony TPS-L2 z roku 1979. Tento modrostříbrný přístroj, který debutoval v Japonsku, způsobil revoluci – přinesl kvalitní stereo poslech a nabídl dva sluchátkové výstupy pro sdílení hudby s dalším člověkem.
Zajímavým detailem bylo výrazné oranžové tlačítko „Hotline“. Po jeho stisknutí se ztlumila hudba a aktivoval se vestavěný mikrofon, což umožňovalo oběma posluchačům mluvit spolu bez nutnosti sundávat sluchátka. V povědomí širší veřejnosti tomuto modelu výrazně pomohla popkultura – konkrétně film Strážci galaxie, kde jej nosí hlavní hrdina Peter Quill.
Ceny tohoto přelomového kusu se v zahraničních nabídkách z roku 2024 běžně pohybovaly mezi 560 a 950 dolary, tedy zhruba 12 až 20 tisíc korun. Mimořádně zachovalý exemplář s kompletním balením a příslušenstvím nebo profesionálně restaurovaný přístroj dosáhl až 2 850 dolarů, což odpovídá přibližně 61 tisícům korun.
Co rozhoduje o skutečné hodnotě walkmanů
Pozornost se nesoustředí pouze na první model. Velmi vyhledávaný je například kompaktní Sony WM-2 z roku 1981, jehož funkční a zachovalé kusy se nabízejí orientačně kolem 19 900 korun. Značnou hodnotu má také technologicky pokročilejší Sony WM-DC2 z roku 1984 s potlačením šumu Dolby C, jehož cena se pohybovala přibližně na úrovni 23 600 korun. Tento model byl ve své době technologickým vrcholem i díky použití tzv. amorfní magnetické hlavy, která nabízela extrémní odolnost proti opotřebení a poskytovala mimořádně čistý zvuk srovnatelný se stolními magnetofony.
Co tedy transformuje starou elektroniku v cenný sběratelský artikl? O finální částce rozhoduje především přesné modelové označení, technický stav, funkčnost a přítomnost původního příslušenství. Poškrábaný kousek s uvolněným krytem baterií bez sluchátek má zcela jinou hodnotu než neponičený přístroj s původní krabicí, návodem a veškerou kabeláží.
Zásadní roli hraje vnitřní stav mechaniky. Pouhé rozsvícení červené kontrolky po vložení baterií ještě neznamená, že je přístroj v pořádku. Stará pryžová těsnění a řemínky po desítkách let degradují, mechanické části tuhnou a elektronika trpí. Za vysokou cenou renovovaných walkmanů stojí hodiny odborné práce – výměna zpuchřelých řemínků, důkladné vyčištění magnetické hlavy, kalibrace správné rychlosti otáčení motoru i oprava chrastících ovladačů hlasitosti. Prodejci po takové generálce techniku několik dní testují a nezřídka poskytují i záruku.
Pokud tedy doma na starý přehrávač narazíte, nepodléhejte hned představě snadného zisku, ale ani jej bez rozmyslu nevyhazujte. Nejprve přesně ověřte modelové označení na štítku. Při zjišťování reálné tržní hodnoty se na aukčních portálech dívejte výhradně na dokončené a skutečně zaplacené prodeje. Nejvyšší vystavené cenovky totiž často visí na internetu celé měsíce bez zájmu kupců a o skutečné hodnotě nevypovídají tolik jako reálně uzavřený obchod.
Zdroje článku: mobilizujeme.cz, slashgear.com, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková