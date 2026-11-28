The Poison Garden, FOTO: Neil Turner, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons The Poison Garden, FOTO: Neil Turner, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons The Poison Garden, FOTO: Neil Turner, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons The Poison Garden, FOTO: Neil Turner, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons The Poison Garden, FOTO: Neil Turner, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons The Poison Garden, FOTO: Neil Turner, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Jedovatá zahrada v Alnwicku leží na severu Anglie v hrabství Northumberland, daleko od Londýna. Na rozdíl od běžných zámeckých parků je v jejích uličkách přísně zakázáno k rostlinám i jen čichat. Za zamčenou branou tu totiž na návštěvníky čeká svět druhů, které dokážou člověka vážně zranit. Z výparů tu návštěvníci občas omdlí
Když vévodkyně Jane Percy plánovala novou podobu panství u hradu Alnwick, chtěla vybudovat zahradu, jaká nikde jinde není. Nápad na jedovatou část jí podle vlastních slov vnukla návštěva zbytků středověké skotské nemocnice, a v únoru 2005 tak v areálu vznikla The Poison Garden.
Do této části parku se vchází černou železnou branou a dovnitř smí lidé výhradně s průvodcem. Uvnitř procházejí temnými tunely porostlými břečťanem kolem záhonů ve tvaru plamenů a ty nejnebezpečnější druhy zůstávají pro jistotu zavřené ve velkých klecích. Většinu zdejších rostlin ostatně šlo pěstovat jen se zvláštním vládním povolením.
Průvodci během procházky připomínají známé případy otrav z historie a ukazují, čeho se v přírodě raději nedotýkat. Přestože se na nic nesmí sahat, nic ochutnávat ani k rostlinám přivonět, lidé tu z výparů občas omdlí. Jen v létě 2014 jich podle médií bylo sedm.
Nebezpečný jed skrývá obyčejný vavřín
Mezi nejznámější druhy za mřížemi patří skočec obecný, ze kterého se získává neškodný ricinový olej, ale také prudce smrtící ricin. Roste tu rovněž kulčiba dávivá, jež slouží jako zdroj strychninu, nebo obávaný rulík zlomocný. Zvláštní pozornost budí australský strom gympie-gympie, jehož chloupky dokážou při dotyku způsobit krutou bolest.
Největší překvapení ale často přinášejí obyčejné rostliny, kterých se lidé v běžném životě vůbec nebojí. Vavřín z klasických britských živých plotů má totiž v listech kyanid a nejvíc návštěvníky prý zaskočí kopřivy, protože netuší, že i jejich žahnutí je ve skutečnosti jed. Dohromady tu roste kolem stovky jedovatých a omamných druhů.
Celý areál plní také roli protidrogové osvěty se záhony konopí, koky a máku setého, a netradiční téma se promítá i do místního obchodu se suvenýry, kde prodávají knihu o jedovatých rostlinách, tematický gin nebo rebarborovou vodku.
Zpustlý park začal ožívat až v roce 1997
Samotný areál The Alnwick Garden, do kterého jedovatá část patří, založil už v roce 1750 první vévoda z Northumberlandu za pomoci krajináře Capabilityho Browna a jeho nástupci tu ve sklenících pěstovali dokonce ananasy. Během druhé světové války se ale okrasné záhony v kampani Dig for Victory proměnily v políčka s potravinami, zahrada pak zchátrala a v roce 1950 ji jako funkční areál zavřeli.
Obnovu spustila až v roce 1997 vévodkyně Jane Percy ve spolupráci s belgickými krajinářskými architekty Jacquesem a Peterem Wirtzovými. Přestavbu na 17 hektarech sice provázely veřejné spory s odborníky ohledně památkové péče a využití veřejných peněz, dvanáctý vévoda ale daroval pozemek a přispěl 9 miliony liber z celkových uváděných nákladů 42 milionů liber. Kromě jedovaté části tu postupně vyrostla velká vodní kaskáda, rozlehlý dřevěný dům na stromě o ploše 560 metrů čtverečních s kavárnou i moderní návštěvnický pavilon pro tisíc lidí.
Hned vedle stojí hrad z filmů o Harrym Potterovi
Zahrady přímo sousedí s normanským hradem Alnwick Castle, který je druhým největším obývaným hradem ve Spojeném království a stále slouží jako sídlo 12. vévody z Northumberlandu. Původně šlo o důležitou pevnost bránící severovýchod Anglie proti Skotům, již rod Percyů koupil už v roce 1309 a během staletí ji dál opevňoval. Když v 18. století nebyla na hradbách potřeba skutečná posádka, nechali majitelé na cimbuří rozestavit alespoň kamenné sochy strážných vojáků.
Dnešní podobu dostal hrad v 50. letech 19. století podle návrhu architekta Anthonyho Salvina. Právě jeho výrazná silueta a nádvoří později přivedly do Alnwicku filmové štáby, které tu natáčely část scén ze školy v Bradavicích pro první filmy série o Harrym Potterovi.
V centru Londýna rostou tisíce léčivek
Kdo se na sever Anglie nechystá a hledá historickou zahradu plnou neobyčejné flóry přímo v Londýně, má na výběr zcela jinou adresu. V centru britské metropole totiž leží Chelsea Physic Garden, nejstarší londýnská botanická zahrada, kterou v roce 1673 založil tamní cech lékárníků. Na ploše zhruba 1,6 hektaru a v historických sklenících tam pěstují přes 4 500 léčivých, jedlých a užitečných rostlin.
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ZDE. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( britannica, en.wikipedia, chelseaphysicgarden.co.uk/, alnwickgarden.com/the-garden/poison-garden/).