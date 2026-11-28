V neděli 22. listopadu se ve 13:24 střetl rychlík R 908 s osobním autem na přejezdu v Říční ulici v Prostějově. Nehoda měla tragické důsledky. V osobním autě zemřeli dva lidé, další člověk utrpěl těžké zranění. Silnice v Říční ulici je spojnicí od obchodní zóny přes Myší díru do části Vrahovice.
Město Prostějov se obrátilo na Správu železnic se žádostí o prověření možnosti doplnění stávajícího světelného zabezpečovacího zařízení přejezdu také o závory. „Opakovaný výskyt závažných dopravních nehod na tomto místě podle našeho názoru odůvodňuje nové posouzení úrovně zabezpečení přejezdu, a to bez ohledu na případné individuální pochybení účastníků silničního provozu. Závory samozřejmě nemohou zcela vyloučit porušování pravidel silničního provozu, představují však fyzickou překážku, která může významně přispět k prevenci obdobných tragických událostí,“ vyjádřili se představitelé prostějovské radnice.
„Statutární město Prostějov je připraveno poskytnout potřebnou součinnost při projednávání případných technických a dopravních opatření souvisejících s úpravou tohoto železničního přejezdu,“ řekl náměstek primátorky Petr Ošťádal (Na rovinu!).
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Dopravní nehoda se stala v obvodu hlavního prostějovského nádraží. Město dlouhodobě spolupracuje na přípravě projektové dokumentace pro jeho chystanou rekonstrukci. „Projekt se přitom netýká pouze samotné nádražní budovy a jejího bezprostředního okolí, ale zahrnuje také řadu dalších významných dopravních staveb. Mezi ně patří například podchod pro pěší v prostoru ulic Dolní a Kojetínská nebo podjezd na Vrahovické ulici,“ uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová.
„Za jednu z našich priorit však považujeme rozšíření a zvýšení bezpečnosti železničního přejezdu v Říční ulici, včetně související výstavby přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty. Již přibližně před rokem jsme proto vznesli požadavek na úpravu projektové dokumentace tak, aby bylo možné tento záměr realizovat co nejdříve, a to i v případě dalšího odkladu celkové rekonstrukce hlavního nádraží. Podle aktuálních informací Správy železnic se totiž její realizace odsouvá až na období po roce 2035,“ upozornil Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.
Také Správa železnic potvrzuje, že instalace lepšího zabezpečení či proměná přejezdu s označením P7589 spadá do rozsáhlejšího záměru. „Plánovaná rekonstrukce železničního přejezdu je součástí modernizace nedaleké stanice Prostějov hlavní nádraží, která zahrnuje i přilehlé části trati. Předpokládaná realizace celého projektu se v návaznosti na omezené finanční zdroje a nutnost prioritizace investic posunula do 30. let. Proto i v souvislosti se žádostí města prověříme, jestli je přestavba přejezdu technicky proveditelná samostatně ještě před hlavní stavbou,“ sdělil mluvčí Správy železnic David Kabele.