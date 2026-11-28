Rámajána: Zrození legendy (Ramayana) vychází z jednoho z nejvýznamnějších a nejstarších indických textů, jenž se dočkal už mnoha filmových a seriálových adaptací. Ta nejnovější vstupuje do kin s neskromným cílem. Naštěstí jej v mnoha ohledech dosahuje.
Výpravný fantasy snímek Niteshe Tiwariho byl nakonec rozdělen na dva filmy, z čehož ten první uvidíme v kinech už tento týden a druhý příští rok. Rozpočet obou snímků se vyšplhal na zhruba 500 milionů dolarů, a na takovém filmu už by měly být vidět peníze. A skutečně jsou, protože Rámajána pracuje s velkými celky, monumentálními kulisami, digitálními efekty, které sice ne vždy vypadají stoprocentně, ale většinou dobře slouží vyprávění, i promyšlenou akcí. Zároveň prezentuje příběh, jenž sice patří k archetypům klasické cesty hrdiny, není ale úplně jednoduché jej odvyprávět. Zahrnuje totiž střídání perspektiv, celkem dost zvratů, mnoho postav s vlastními cíli a vývojem a pochopitelně i dost propracované velkolepé akce.
Rámajána je zkrátka filmem, který od první vteřiny upozorňuje na to, jak moc chce být veliký, a většinu času se mu to daří. Tu velikost buduje zejména tím, jak přistupuje ke svým postavám a jak divákovi přibližuje různé figury. Stěžejními aktéry jsou především dva úhlavní soupeři – hlavní hrdina, vtělení Višnua a po všech stránkách borec Ráma (Ranbir Kapoor), a král démonů, hrdý válečník a panovník a rovněž každým coulem frajer Ravana (Yash). Každý z nich má jiný přístup ke světu, jiný původ a jiné motivace a fungují jako dokonalý protiklad. Přesto se film hodně snaží, aby divák fandil oběma.
Rávanovým motivacím je ostatně věnován celý prolog filmu. Když jej později vidíme dělat padoušské věci, má pochopitelné záměry a docela sympatické vztahy se svou rodinou. Příběh jej nijak zvlášť nezjemňuje, stále je to padouch a dost značná hrozba, místo jednorozměrného monstra je ale dost plastickou postavou. O to zajímavěji pak působí jeho kontrast s Rámou. Ten je podle původního textu ideální člověk, vtělení Višnua, ztělesnění mravních zásad a fyzické i psychologické dokonalosti. Film ten předpoklad naplňuje, ale zajímavým způsobem si s ním také pohrává.
Filmový Ráma je až nelidsky dokonalým hrdinou, reprezentuje ale božstvo, které jsme v prologu viděli jako víceméně opresivní sílu. Ravana je padouch, megaloman a vrah, ale poznáváme jej jako mladíka z utlačovaného lidu, který si svou pozici zasloužile vydřel a jehož motivuje hlavně sociální nespravedlnost. Vzhledem k tomu, že film končí cca v polovině původního příběhu, je dost těžké odhadnout, jak s tím budou tvůrci dále pracovat, nicméně původní texty zahrnovaly situace, v nichž se Ráma zachová dost nehezky.
Snímek je zároveň členěn do kapitol, z nichž každá má svůj vlastní rytmus a vlastní dějový oblouk. Přitom se v nich podíváme na příběh očima různých postav, které jsou psychologicky důležitější než hlavní hrdina. Ráma se divákovi odkrývá jako mytická figura, hrdina fyzicky schopný všeho kromě čehokoli křivého. Jeho situaci ale často vnímáme očima dalších postav, jež ho podporují, snaží se jej pochopit, nebo k němu zaujímají negativní postoj. Příběh nám tak dává několik perspektiv, které využívá k budování mýtu. Je to další kontrast k Ravanovi. Rámu od začátku poznáváme jako vyvolenou mytickou figuru, Ravanu známe jako motivovaného, problematického muže, jenž si status mytické figury sám vybudoval a během vyprávění se jej snaží udržet.
Tomu je uzpůsobena formální skladba, kdy film místy využívá střihových montáží k odvyprávění určitých životních fází, což vyprávění zrychluje bez toho, aby snímek působil roztříštěně. Vedle toho hraje velkou roli výstavba světa jako krajiny plné magie a fantastických tvorů a akční scény, které se ve filmu odehrávají. Akce se odehrává v celcích a delších záběrech a dává důraz na fyzičnost postav. Rámajána díky tomu funguje jako perfektní atrakce, v níž má místo jak mytický hrdina, nazíraný pohledem několika figur, tak padouch, jenž funguje jako psychologicky propracovaná postava. Snímku se daří mýtus adaptovat i lehce podvracet zároveň.
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