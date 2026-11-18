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Černá výzdoba, pohřební urnička na vzkazy a tatér přímo na místě. Eva Saija Burešová (33) proměnila narozeninovou oslavu v netradiční rozloučení. Jak sama vysvětlila, chtěla svým blízkým dát prostor říct důležité věci ještě za jejího života. Oslava v černém
Eva Saija Burešová si narozeniny připomněla večírkem, který se nesl v pohřebním duchu. Černé bylo všechno. Od výzdoby až po dezerty a hosté měli dorazit v tmavém oblečení. Dorazila také její maminka se strejdou. Protože maminka neměla černý outfit, dcera jí půjčila svou bundu.
Oslava ale nebyla jen o dekoracích. Na místě byl tatér a několik hostů si odneslo nové tetování. „Moje máma si nechala Saija vytetovat na nohu,“ popsala v rozhovoru pro Frekvenci 1 Burešová.
Večer doplnila živá kapela a analogové fotoaparáty. „Bylo tam 10 analogových foťáků, který mám pořád ještě v autě, nejsou vyvolaný,“ řekla s tím, že je zvědavá, co na snímcích najde. Vzkazy, které se nemají odkládat
Pohřební téma mělo pro Burešovou osobní význam. Chtěla vytvořit chvíli, kdy si lidé mohou říct, co pro sebe znamenají, místo aby s tím čekali až na rozloučení po smrti. „Mně přijde, že prostě v tom světě málo říkáme, jak toho druhýho máš rád, a říkáme to všechno až ve chvíli, když ten člověk není,“ vysvětlila.
Hosté proto mohli psát vzkazy do schránky, kterou herečka přirovnala k urničce. „Já jsem tam třeba měla takovou schránku, kde lidi mohli jako psát vzkazy,“ popsala pro Frekvenci 1. Celou oslavu vnímala také jako rozloučení s jednou podobou sebe sama: „Takhle jsem to brala, že pohřeb a rozloučení vlastně i s tou Evou.“.
Rozloučení se podle ní týkalo také jejího dosavadního jména. V době oslavy už věděla, že přijme jméno Saija, a nyní má změnu potvrzenou i v dokladech. „Protože já už vlastně v tu dobu jsem věděla, že budu Saija, a teď už tu mám oficiálně… Dneska jsem si šla vyzvednout občanku, pas a řidičák,“ dodala. Zdroj: Aplausin.cz, Frekvence 1