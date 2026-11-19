Začátek března, voliéra zlínských supů hnědých. Samice právě snesla vejce, jediné, se kterým pár pro celou sezonu počítá. Chovatelé ho krátce nato vyzvedli z hnízda a přenesli do líhně. Pro ptáky to vypadalo jako ztráta, jaká v přírodě postihne mnoho párů. Samice zareagovala tak, jak zoologové doufali: v dubnu snesla náhradní vejce. Z obou se vylíhla mláďata a dnes rostou ve dvou různých zoo. Na tomto příběhu se ukazuje, proč se Zlín, Ostrava a Praha řadí k nejúspěšnějším chovatelům supů na světě. Jedno odebrané vejce dokázalo v rukou zkušených lidí znásobit naději druhu, který si v přírodě nemůže dovolit mnoho promarněných sezon.
Jedno vejce, 55 dní sezení: proč je chov supa hnědého tak křehký
Sup hnědý patří k největším dravým ptákům Evropy a rozmnožuje se mimořádně pomalu. Podle
druhové karty Zoo Zlín samice klade jen jedno vejce. Rodiče se na něm střídají zhruba 55 dní. Po vylíhnutí následují přibližně čtyři měsíce intenzivní péče, než mládě zesílí natolik, aby se postavilo na vlastní křídla.
Pár tak má za sezonu jediný pokus. Pokud vejce praskne, zárodek odumře nebo mládě uhyne, celý rok přijde vniveč. U druhu, jehož populace čelí tlaku z mnoha stran, se každá taková ztráta počítá dvojnásob.
Právě proto chovatelé hledají cesty, jak z přirozené biologie vytěžit víc. Nesahají přitom k ničemu umělému. Využívají reakci, kterou ptákům vtiskla evoluce.
Hormonální restart: jak chovatelé samici supa přelstili
Ptačí samice, která přijde o snůšku krátce po snesení, často vytvoří náhradní. Hnízdní instinkt se přepne zpět do fáze kladení, protože v přírodě se vyplatí zkusit to znovu, dokud sezona dovoluje. Rodičovské chování ptáků řídí mimo jiné prolaktin.
Odborné studie popisují, že odebrání vajec dokáže hladiny hormonů spojených se sezením a rozmnožováním posunout. U supa hnědého jde o jinou situaci než u laboratorně sledovaných druhů. Princip ale zůstává stejný: zmizelé vejce funguje jako spouštěč.
Zlínský zoolog Václav Štraub už v roce 2024 pro Český rozhlas Zlín vysvětloval, že zoo supům občas bere vejce z hnízda a simuluje tím ztrátu, která by je mohla potkat ve volné přírodě. Odborníci tomu říkají opakované snůšky. Letošní sezona ukázala, jak dobře metoda funguje v praxi.
První vejce mezitím leželo v líhni, kde mu chovatelé zajistili stabilní teplotu i vlhkost. Mládě se vyklubalo a vrátilo se ke zlínskému rodičovskému páru. Druhé mládě, z dubnové snůšky, zůstalo nejprve v rukou lidí. Týden ho krmili pětkrát denně loutkou napodobující hlavu dospělého supa. Mládě tak nevidělo lidský obličej a neztratilo vazbu na vlastní druh.
Podle nás tkví síla celého zásahu v tom, co přišlo po odebrání vejce. Líheň, maňáskové krmení, připravení pěstouni, kamery a domluva tří institucí tvoří řetěz, ve kterém žádný článek nesmí povolit. Samotný trik se snůškou by bez nich vyšel naprázdno.
Pěstouni z Ostravy a Prahy: kde mláďata vyrůstají
Druhé mládě supa hnědého po týdnu ve Zlíně odcestovalo do Zoo Ostrava. Tamní pár supů hnědých seděl na vlastním vejci, jenže zárodek během inkubace odumřel. Ptáci tak byli hormonálně i behaviorálně nastavení na rodičovství a chybělo jim jen to, komu ho věnovat. Podložení cizího mláděte proto mělo velkou naději na úspěch. Chovatelé pár nepřetržitě sledují kamerou, aby mohli zasáhnout, aniž by ptáky vyrušovali.
Zlínská spolupráce letos zasáhla i další druh. Mládě supa mrchožravého putovalo do Zoo Praha ke zkušené pěstounské samici. Seznamovali se nejprve přes chráněný kontakt, tedy přes zábranu, která oběma umožňuje vidět se i slyšet bez rizika napadení. I tady chovatelé sáhli po maňáskové metodě.
Praha má k tomuto druhu výjimečný vztah. Od roku 2002 vede jeho plemennou knihu a od roku 2012 koordinuje evropský záchranný program. Potvrzuje to i
přehled programů EAZA, kde je koordinátorem programu pro supa mrchožravého uveden Antonín Vaidl ze Zoo Praha.
Rozdíl mezi přirozeným a pěstounským odchovem spočívá hlavně v tom, kdo mládě vychovává. U pěstounského odchovu jde stále o dospělé supy, jen ne o biologické rodiče. Mládě se od nich naučí řeči těla, chování na hnízdě i vztahu k jiným ptákům. Lidmi dokrmené mládě bez kontaktu s vlastním druhem by do přírody pustit nešlo, protože by v ní neobstálo.
Ostrava letos ostatně předvedla, kam až se dá pěstounství dotáhnout. Jeden její pár supů mrchožravých vychoval čtyři mláďata: dvě vlastní a dvě adoptovaná.
Devadesát supů pro volnou přírodu: české zoo v evropské ochraně
Zlínský zásah navazuje na dlouholetou práci. Podle
společné zprávy Zoo Zlín a jejích partnerů tři zoo dohromady předaly k vypuštění 90 supů. Ptáci zamířili do Bulharska, Španělska, Francie a Itálie.
Zoo Celkem Druhy Ostrava 38 26 orlosupů bradatých, 5 supů hnědých, 5 supů mrchožravých, 2 supi bělohlaví Zlín 27 20 supů bělohlavých, 4 supi hnědí, 3 supi mrchožraví Praha 25 13 supů mrchožravých, 11 orlosupů bradatých, 1 sup hnědý
Každý druh přitom vyžaduje vlastní přístup. Sup mrchožravý, nejmenší evropský sup, klade jedno až dvě vejce a sedí na nich asi 42 dní. Orlosup bradatý obvykle snáší dvě vejce, jenže silnější mládě slabšího sourozence často zahubí. Tomuto jevu se říká siblicida. Ostravští chovatelé proto druhé vejce nezřídka přesouvají do líhně a mládě podkládají pěstounům. U supa hnědého s jediným vejcem nabízí náhradní snůška prakticky jedinou cestu, jak z jednoho páru za sezonu získat dvě mláďata.
Supy v Evropě podle Vulture Conservation Foundation ohrožují hlavně:
otrávené návnady a mršiny, úbytek potravy, úraz elektrickým proudem a nárazy do vedení či větrných turbín, olovo z myslivecké munice a veterinární léčiva, jako je diklofenak.
Tvrdou realitu vypouštění zná i Zlín. Samička supa mrchožravého, kterou zoo poslala do bulharských Východních Rodop, uhynula při prvním letu po nárazu do drátů vysokého napětí. Každé další mládě, které dorazí do přírody, tak pomáhá vyrovnat ztráty, s nimiž ochránci dopředu počítají.
Co čeká mláďata a jak supům pomoci
Mladí supi zůstanou u svých rodičů a pěstounů zhruba do pěti měsíců. Pak se začnou osamostatňovat. Podle doporučení koordinátorů chovu poté s velkou pravděpodobností zamíří do volné přírody, případně posílí evropskou populaci v lidské péči.
Zahlédnout konkrétní mláďata bude nejspíš obtížné. Supi hnědí v Ostravě žijí v zázemí bez možnosti návštěvy a kamery slouží chovatelům. Dospělé supy jiných druhů ale návštěvníci v expozicích uvidí.
Kdo chce ochranu supů podpořit, může využít adopce nebo dary přes oficiální kanály zoo. Ostrava navíc ze vstupného odvádí pět korun na ochranu přírody a peníze posílá mimo jiné Vulture Conservation Foundation. Supi za to vracejí krajině službu, kterou nikdo jiný neumí: rychle odklízejí mršiny a brzdí šíření nemocí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková