Připravili jsme kvíz z češtiny na úrovni čtvrté třídy základní školy. Pravopis, základní gramatika, slovní zásoba. Na papíře nic děsivého, ale zkuste projít bez chyby.
Čeština patří mezi jazyky, které dokážou pořádně potrápit nejen cizince, ale i samotné rodilé mluvčí. Má bohatou slovní zásobu, spoustu zajímavých výrazů a pravidel, ale také poměrně komplikovanou gramatiku. Naučit se ji správně používat proto není úplně jednoduché. Zatímco při běžném rozhovoru si většinou vystačíme s tím, co jsme si osvojili přirozeně, při psaní už musíme zapojit znalosti pravopisu. A tam se často ukáže, že ani po letech ve školních lavicích nemáme všechno tak pevně zažité, jak bychom si mysleli. Vyzkoušejte si proto náš češtinářský kvíz na In-Lifestyle.
Čeština je krásná, ale záludná
Mezi největší češtinářské strašáky patří bezpochyby vyjmenovaná slova a správné psaní i/y. Zrádné jsou také koncovky podstatných jmen a shoda podmětu s přísudkem, kde rozhoduje například rod nebo životnost podmětu. Velké problémy dělají i slova, která se vyslovují stejně nebo velmi podobně, ale píší se jinak a mají odlišný význam. Typickým příkladem je dvojice mě a mně. Časté jsou rovněž chyby ve slovech jako výjimka, standardní nebo permanentka. Některé nesprávné podoby se navíc v běžném psaní objevují tak často, že je lidé začnou považovat za správné.
Co by vlastně měl umět žák čtvrté třídy základní školy? V tomto období už má za sebou základy pravopisu, měl by bezpečně rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky, znát vyjmenovaná slova a jejich příbuzné výrazy. Učí se také rozpoznávat slovní druhy, určovat podstatná jména podle rodu, čísla a pádu, pracovat se slovesy a správně používat předpony a předložky. Důležitou součástí učiva je rovněž základní skladební dvojice a shoda podmětu s přísudkem. Přesné rozložení učiva se může mezi školami lišit, ale tyto znalosti tvoří důležitou součást češtiny na prvním stupni.
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Možná si říkáte, že tohle všechno přece zvládne každý dospělý levou zadní. Jenže opak bývá pravdou. Člověk může mít za sebou maturitu, přečíst stovky knih a denně napsat desítky zpráv, a přesto se dopustit chyby, kterou by učitelka ve čtvrté třídě okamžitě zakroužkovala červenou tužkou. Připravili jsme proto deset otázek inspirovaných pravopisnými cvičeními a češtinářskými kvízy. Zaměříme se především na i/y, mě/mně a další záludnosti, které dokážou zamotat hlavu i dospělým. Zkuste si, jestli byste ve školní lavici obstáli na jedničku!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ÚJČ, MojeČeština, Český jazyk 4 pro ZŠ
Tento příspěvek Kvíz z češtiny pro 4. třídu: Zdánlivě snadné otázky odhalí, komu učivo ze základní školy zůstalo v paměti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.