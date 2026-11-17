Ewa Farna zazpívala Modlitbu pro Martu na plné Národní třídě: Lidé bouřlivě aplaudovali!
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Ewa Farna sklidila obrovský potlesk.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 17.11.2026 20:53
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