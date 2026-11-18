Petra Hřebíčková se rozpovídala o kariéře. Herečka popsala, jak je herectví náročné. Petra Hřebíčková je z herectví často vyčerpaná. Stále svojí profesi ale miluje. Těžké je být podle herečky neustále hodnocen. Když se zhasne, Petra Hřebíčková, Lucie Vondráčková Když se zhasne, Petra Hřebíčková, Lucie Vondráčková Petra Hřebíčková s partnerem Matějem Dadákem (2020) Petra Hřebíčková Premiéra komedie Přes prsty: Denisa Nesvačilová, Petr Kolečko, Radka Pavlovčinová, Petra Hřebíčková Petra Hřebíčková, Eliška Balzerová a Tatiana Dyková při premiéře filmu Příliš osobní známost. Petra Hřebíčková s partnerem Matějem Dadákem. Film Štěstí je krásná věc: Petra Hřebíčková v posteli s Karlem Zimou a Petrem Kotvaldem. Petra Hřebíčková a Jiří Langmajer - foto z natáčení filmu Matky (2020)
Patří k nejoblíbeným tvářím českého filmu, sama ale otevřeně mluví i o stinné stránce své profese. Petra Hřebíčková (47) přiznala, že ji někdy zmáhá psychický tlak a neustálé hodnocení. Přesto ji herectví stále fascinuje a dokáže jí přinášet velkou radost. Herectví jí někdy bere energii
Petra Hřebíčková se v novém seriálu Sériový manžel představuje jako Lída, samoživitelka a pošťačka, která se stane jednou z obětí romantického podvodníka. Její postavu popsala jako ženu, která se navzdory těžkému osudu a zdravotním problémům nevzdává. „Je vlastně velice silná, jde neustále kupředu a řeší prostě problémy teď a tady.“ řekla herečka pro eXtra.cz.
Herečka přiznala, že možnost zahrát si v dramatickém projektu a vystoupit ze škatulky romantických komedií uvítala. Zároveň ale bez obalu popsala, že ji práce někdy vyčerpává natolik, že ji napadá, zda by s hraním neměla skončit.
S věkem podle ní přichází únava také proto, že herectví člověka vystavuje neustálému hodnocení. „Když byl člověk mladší, tak bylo jednodušší věnovat se jenom tomu divadlu, jenom té profesi. A teď jsem z toho někdy trošku vyčerpaná, unavená.“. Nejistota i tlak na dokonalost
Hřebíčková popsala, že náročná může být nejen fyzická stránka práce, ale hlavně ta psychická. Člověk podle ní snadno začne pochybovat, zda podal dost dobrý výkon a jak ho přijmou ostatní. „Je těžké se oprostit od toho, aby člověk byl neustále hodnocený.“ vysvětlila pro eXtra.cz.
Herectví jí ale navzdory náročným chvílím nepřestalo připadat zajímavé. Sama ho vnímá jako profesi plnou prudkých výkyvů: „Buď je to jako že jste úplně na vrcholu, že, wow, to bylo strašně dobrý, zábavný, anebo, když se vám zcela nedaří, tak to je vyčerpávající.“.
Promluvila také o tom, jak se snaží přijímat vlastní nedokonalost. „Pomáhá mi věta, že se musím smířit se svou vlastní průměrností,“ svěřila se. Přiznala přitom, že se neúspěchy někdy těžko nechávají za sebou: „Bohužel mám do vínku dáno spíš se tím stresovat a samozřejmě mně to nedá,“ dodala herečka. Zdroj: Aplausin.cz, eXtra.cz