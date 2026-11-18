Jiřina Bohdalová patří mezi osobnosti, které se na české herecké scéně pohybují mimořádně dlouhou dobu. Její dcera Simona Stašová si vybudovala vlastní úspěšnou kariéru, přesto o své mamince stále mluví s velkým obdivem. Nejde přitom pouze o profesní uznání, ale především o její přístup k životu, lidem a práci.
Stašová se v nedávném rozhovoru rozpovídala také o tom, jak se změnil její vlastní pohled na rodinu. Sama se totiž stala babičkou a přiznává, že tuto novou životní roli prožívá úplně jinak než mateřství před mnoha lety.
Její vnuk Toníček je podle hereččiných slov veselý a velmi jí přirostl k srdci. Zatímco při péči o své syny bývala mnohem bezprostřednější, nyní si daleko více uvědomuje odpovědnost za malé dítě. Přiznala například, že když má vnuka v náručí, dává si pozor na každé zakopnutí nebo nečekaný pohyb.
Rodinné vzpomínky na jevišti
Nová zkušenost se promítla také do jejího divadelního života. V jedné z inscenací ztvárňuje postavu babičky a při přípravě role se rozhodla využít skutečné rodinné vzpomínky. Součástí scény se tak stal portrét její vlastní babičky, který původně měla doma.
Nejde přitom o jedinou rodinnou památku, která se dostala na jeviště. Herečka používá také hůl, kterou kdysi nosil její otec. Tento předmět pro ni představuje osobní spojení s minulostí a připomíná jí blízké lidi, kteří už nežijí.
Právě podobné detaily podle Stašové dodávají herecké práci hlubší význam. Divadlo pro ni není pouze místem, kde se odříkává naučený text. Stává se také prostorem, ve kterém může prostřednictvím postavy zpracovávat vlastní zkušenosti a předávat publiku něco ze svého života.
Co Stašová obdivuje na Jiřině Bohdalové
Zajímavě hovořila také o své mamince. Jiřinu Bohdalovou obdivuje především za její mimořádnou energii a schopnost stále se zajímat o lidi kolem sebe. Podle Stašové je pro Bohdalovou důležitý pocit, že ji ostatní potřebují. Právě kontakt s lidmi a publikem jí podle dceřina pohledu přináší velkou životní motivaci.
Stašová dokonce s humorem zmínila, že při zkoušení divadelní role přemýšlela, jestli by ji v případě zdravotních problémů nemohla zastoupit právě její maminka. Nešlo o oznámení skutečně plánovaného záskoku, ale o žertovnou poznámku, která dobře vystihuje, jak herečka vnímá Bohdalové vitalitu.
S přibývajícími zkušenostmi se navíc mění i její vlastní vztah k herectví. Stašová říká, že dnes hledá v divadelních textech především myšlenky, které mají význam také mimo jeviště. Herectví pro ni zůstává prostředkem, jak komunikovat s lidmi a zároveň se sama učit.
Příběh tří generací žen tak ukazuje, jak silně mohou rodinné zkušenosti ovlivňovat osobní i profesní život. Pro Simonu Stašovou je dnes důležité nejen to, co předává publiku, ale také to, co se sama naučila od svých blízkých.
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