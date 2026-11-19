Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají rádi zlatou éru československé hudby. Prověříme znalosti o interpretech, kteří formovali hudební vkus celého národa.
Československá populární hudba má za sebou příběh plný velkých hlasů, nezapomenutelných melodií i písní, které přežily několik generací. Vznikaly v době, kdy se zpěváci a textaři museli vyrovnávat s omezeními tehdejšího režimu, přesto dokázali přinášet posluchačům radost, emoce i příběhy ze života. Některé skladby se staly hity díky domácím autorům, jiné dostaly českou nebo slovenskou podobu zahraničních melodií. Dodnes je známe, i když si možná už nevybavíme všechny okolnosti jejich vzniku. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, ve kterém máte za úkol přiřadit k písni jejího interpreta.
O čem se zpívalo a co bylo zakázáno
Československá populární hudba měla proti té západní jeden zásadní rozdíl. Text nešel napsat úplně tak, jak člověka napadl u stolu nebo ve zkušebně. Textaři se často pohybovali na dost tenké hraně. Láska, příroda, přátelství, výlety, smutek po rozchodu – to většinou prošlo. Politická satira nebo otevřenější kritika režimu už mohly skončit zákazem vystupování, zmizením z vysílání, v horším případě i pozorností Státní bezpečnosti. Karel Kryl je v tomto ohledu pořád nejznámější příklad: po roce 1968 odešel do exilu a jeho písně se doma hrát nesměly.
I v takovém prostředí ale vznikla řada skladeb, které se zpívají dodnes. A ne všechny se zrodily doma od první noty. Tehdy byla běžná praxe coververzí, tedy zahraničních melodií s českým nebo slovenským textem. Někdy šlo skoro o překlad, jindy si textař z původní písně vzal hlavně hudbu a napsal k ní úplně jiný příběh. U řady tehdejších velkých hitů by dnes spousta posluchačů možná ani nehádala, že někde v pozadí stojí zahraniční předloha.
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Zpívalo se samozřejmě i o úplně domácích věcech. Chalupy, řeky, táboráky, první lásky, návraty z prázdnin. Témata bezpečná, použitelná, bez většího rizika. Jenže i v těchhle nenápadných písních se občas zachytila atmosféra doby líp než v oficiálních projevech a heslech, která dnes znějí spíš jako kulisa ze starých novin.
Legendy, které nesou celou éru
Karel Gott má v tomto příběhu zvláštní místo, o tom se dá těžko pochybovat. Jeho hlas unesl velkou sentimentální baladu i lehčí taneční píseň. „Být stále mlád“ nebo „Trezor“ zná dodnes skoro každý, kdo vyrůstal v českém prostředí, často i lidé, kteří by o sobě neřekli, že jsou Gottovi fanoušci. Současně zůstal symbolem dobového kompromisu: neodešel z Československa, podepsal antichartu a dál pokračoval v kariéře. Část veřejnosti mu to nikdy neodpustila. Písně se ale hrály pořád.
Vedle něj stáli Hana Zagorová, Waldemar Matuška nebo Helena Vondráčková. Na Slovensku měl mimořádně silnou pozici Elán, s hlasem Joža Ráže a melodiemi, které fungovaly na taneční zábavě, v rádiu i někde u ohně. Olympic zase už v šedesátých letech nabídl českému publiku vlastní podobu rockové hudby a na scéně vydržel déle, než by si tehdy asi mnozí tipli.
Mimo hlavní světla ramp existovala ještě další vrstva kapel a zpěváků. Ve své době měli vyprodané sály, fanoušky, místa v hitparádách. Dnes jejich názvy často vytáhne paměť až při debatě nad starými deskami, případně právě u podobných kvízů. Modus, Team, Turbo – kapely, které k té éře patřily víc, než se při rychlém vyjmenování obvykle stihne říct.
Připravili jsme kvíz, který prověří, jak dobře si ještě vybavujete hlasy, tváře a drobné příběhy kolem velkých hitů československé hudební éry. Víte, kdo kterou píseň nazpíval? A nesplete vás některá méně připomínaná informace z kariéry známých interpretů? Zkusit si to můžete hned.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Retro kvíz o zlaté éře československé hudby: S 10 otázkami o tehdejších interpetech si poradí jen pamětníci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.