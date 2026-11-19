Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo pravidelně radí soutěžícím od televizní obrazovky. Tentokrát si to zkuste sami. Čeká vás 10 otázek ve stylu oblíbené soutěže Na lovu.
Vědomostní soutěž Na lovu patří k oblíbeným pořadům TV Nova. Diváky baví nejen napínavý souboj soutěžících s lovcem, ale také pohotové reakce moderátora Ondřeje Sokola a osobitý humor jednotlivých lovců. Ti si díky svým mimořádným znalostem a výrazným osobnostem získali značnou popularitu. Člověk u obrazovky často nabude dojmu, že by na podobné otázky dokázal odpovědět také. Jenže když jde o čas a každá chyba může rozhodnout o výhře, není to vůbec jednoduché. Své znalosti si můžete prověřit v našem kvízu na In-Lifestyle.
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Princip soutěže je poměrně snadný. Na začátku se představí čtyři soutěžící, kteří postupně odpovídají na vědomostní otázky a snaží se získat co nejvyšší finanční částku. Následně se každý z nich postaví proti jednomu z lovců v takzvané honičce. Jejich úkolem je dostat se s penězi do cíle dříve, než je lovec dožene. Soutěžící si přitom mohou vybrat z několika nabídek, hrát o vyšší částku s menším náskokem, nebo naopak přijmout nižší odměnu a získat výhodnější pozici. Ti, kteří v honičce uspějí, se společně utkají ve finálové štvanici. Zde odpovídají na otázky a snaží se vytvořit co největší náskok před lovcem.
Lovci jsou přitom skutečnými osobnostmi pořadu. Nejznámějším z nich je bezpochyby Jiří Martínek alias Doktor Vševěd, který působí jako historik v Historickém ústavu Akademie věd ČR a věnuje se také výuce na univerzitě. Jeho přehled sahá od historie až k přírodním vědám. Dagmar Jandová alias Kvízová dáma je meteoroložka, takže má blízko k počasí, přírodě a geografii. Jakub Kvášovský alias Kalkulátor zase učí matematiku a zeměpis, což se odráží i v jeho zálibě v číslech a přesných odpovědích.
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Další výraznou tváří je Václav Slabyhoudek alias Pan Lišák, který vystudoval práva a evropská studia na Univerzitě Karlově. Diváci ho znají pro jeho elegantní vystupování, motýlky a suchý humor. Viktorie Mertová alias Belladonna působí ve státní správě a vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Libor Šimůnek alias Bandita je kastelánem hradu Radyně a v minulosti učil matematiku a dějepis. Sestavu doplňuje moderátor Libor Bouček, který se v pořadu představil také jako lovec Žolík. Každý z nich má trochu jiný styl, společné ale mají mimořádně široké znalosti a schopnost rychle reagovat.
A jak byste si v takové společnosti vedli vy? Připravili jsme deset otázek inspirovaných všeobecným přehledem, který je pro soutěž Na lovu typický. Narazíte na historii, zeměpis, přírodní vědy, literaturu, hudbu i další obory. Některé otázky možná zvládnete bez zaváhání, u jiných budete muset trochu zapátrat v paměti. Zkuste odpovídat bez nápovědy a zjistěte, jestli byste dokázali lovcům konkurovat.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech TV Nova, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky pořadu Na lovu: 10 vědomostních otázek ukáže, kdo by se měl postavit lovcům byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.