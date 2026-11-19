Kdo projížděl Vršičem v červenci, pamatuje si ten obraz. Plechové řady lemovaly krajnice, auta stála na štěrku, na trávě i v zatáčkách a řidiči kroužili sedlem a hledali skulinu. Podle slovinské Direkce pro infrastrukturu tu v nejrušnějších dnech parkovalo současně až 350 osobních vozů, přestože částečně zpevněných míst bylo jen kolem sedmdesáti. Od sezony 2026 nastupuje přísnější pořádek: závory na obou stranách, oddělené jízdní pruhy a pevně daný počet míst. Na Vršič se autem dostanete i nadále. Zastavit nahoře ale budete moct jen tehdy, když na vás zbude místo.
Z 350 aut na 80 stání: Vršič dostává pevný strop
Podle oficiální zprávy na portálu
GOV.SI se nová vrcholová stání otevřela 1. září 2026. Jejich skladba vypadá takto:
Typ stání Počet osobní automobily 80 osoby se zdravotním postižením 3 motocykly 24 autobusy 2 krátkodobé zastavení do 15 minut 8
Srovnání se špičkou minulých let mluví za vše. Z přibližně 350 současně odstavených aut zbývá zhruba 83 stání pro osobní vozy, tedy asi čtvrtina. Projekt prezentovaný v květnu 2025 počítal ještě s 92 místy. Výsledná podoba je o kus skromnější.
Nová pravidla nastupovala postupně. Vyhláška o omezení provozu na státní silnici R1-206 mezi Kranjskou Gorou a Bovcem, zveřejněná ve slovinském
Úředním listu, platí od 2. června 2026. Sezonní zákaz zastavení a stání ve vymezených úsecích trvá od 15. června do 15. září. Režim se závorami se rozběhl k 15. červnu. Kvůli zdržení stavebních prací se však na samotném vrcholu celé léto parkovat nedalo a stání se zpřístupnila až v září.
Za projektem stojí slovinské ministerstvo infrastruktury, Direkce pro infrastrukturu a obce Kranjska Gora a Bovec. Parkoviště a závory spravuje obecní firma Komunala Kranjska Gora.
Závory, dva pruhy a lístek: jak funguje parkování na Vršiči
Celý systém stojí na oddělení dvou typů řidičů. První chtějí nahoře zastavit, druzí jen přejet do protějšího údolí. Před závorami na kranjskogorské i trentské straně se silnice dělí:
pravý pruh vede k parkovišti na vrcholu, k závoře, kde si řidič vezme parkovací lístek, levý pruh slouží tranzitu a dalším cílům podél silnice přes Vršič, například chatám nebo nástupům na túry.
Vrcholová stání leží na zhruba 700metrovém úseku nejvyšší části silnice. Obsazenost má ukazovat informační tabule ještě před závorami, a to z obou směrů. Při odjezdu kamera přečte registrační značku a závoru zvedne sama. Pokud systém značku nerozpozná, řidič vloží lístek do terminálu.
Infrastruktura je tak připravená na zpoplatnění: lístky, terminály i rozpoznávání značek fungují stejně jako na běžném placeném parkovišti. O rezervaci místa předem jsme v dostupných zdrojích zmínku nenašli. Rozhoduje tedy, kdo dorazí dřív.
Když je vrchol obsazený nebo se v pravém pruhu tvoří kolona, má řidič využít obratiště před závorou, případně pokračovat přes sedlo bez zastávky. Průjezd zůstává časově neomezený. Výjimky ze zákazů se vztahují na policii, hasiče, záchranáře, správu národního parku, údržbu či zemědělské práce. Národnost řidiče roli nehraje, Češi tedy jedou za stejných podmínek jako Slovinci.
Pro majitele větších souprav platí další omezení. Nákladní vozidla a soupravy nad 7,5 tuny i autobusy delší než 12,5 metru mají na silnici přes Vršič zákaz vjezdu. Obytné vozy mezi vrcholovými stáními uvedeny nejsou. S karavanem je proto rozumnější počítat s odstavením v Kranjské Goře, v Bovci nebo na oficiálních plochách mimo sedlo.
Proč úřady zasáhly: zničené krajnice v Triglavském národním parku
Vršič leží uvnitř Triglavského národního parku a patří k nejpůsobivějším silnicím Julských Alp. Je to nejvyšší silniční průsmyk Slovinska i celých východních Julských Alp. Mezi Kranjskou Gorou a údolím Trenty se klikatí v padesáti serpentinách, míjí jezero Jasna, dřevěnou Ruskou kapli i skalní útvar Ajdovska deklica. Ze sedla se rozbíhají cesty na Mojstrovku, Prisojnik, Razor či Slemenovu špicu.
Právě tahle přitažlivost se krajině vymstila. Direkce pro infrastrukturu popsala, že řidiči odstavovali auta mimo vyhrazená stání, na plochách, které k tomu nikdy neměly sloužit. Úřady mluví o silné degradaci prostoru podél silnice. V horském terénu to znamená udusanou zeminu, sešlapaný a rozježděný vegetační kryt i obnažená místa, kde začíná eroze. Opakovaná zátěž pneumatikami nedává tenké alpské půdě šanci, aby se přirozeně zotavila. Kolony a auta zaklíněná v krajnicích navíc zhoršovala průjezdnost a bezpečnost na silnici, kterou vedle turistů využívají i místní a záchranné složky.
Náprava podle plánu stojí na třech krocích. Prvním jsou jasně vyznačená stání, druhým fyzické zábrany, které znemožní parkování mimo ně, třetím závorový systém hlídající kapacitu. Jak rychle se poničené plochy zazelenají, zdroje nevyčíslují. Bez zastavení přívalu aut by ale obnova neměla kde začít.
Kam s autem, když je vrchol plný: autobus a parkoviště v údolí
Slovinské úřady návštěvníky otevřeně vybízejí, aby auto nechali dole. Kranjska Gora doporučuje parkoviště Za policijo, fungující jako P+R, a odtud autobus na trase z Kranjské Gory přes Vršič do Bovce. Spoje mají jízdní řády v obou směrech. Po širším okolí jezdil v létě 2026 od 15. června do 15. září bezplatný turistický autobus. Aktuální informace shromažďuje
parkovací portál Kranjské Gory.
Z toho podle nás plyne několik praktických rad:
Vyjet brzy ráno. V hlavní sezoně se volná místa rozeberou rychle a dopolední příjezd s nadějí na štěstí už nefunguje. Zvážit mimosezonu. Zákaz stání ve vymezených úsecích platí od poloviny června do poloviny září. Mimo toto období je na sedle klidněji. Brát Vršič jako průjezd. Serpentiny, výhledy i Ruská kaple zůstávají dostupné i bez zastávky na vrcholu. Vyrazit na túru autobusem. Pro výstup na Prisojnik nebo Mojstrovku je autobus pohodlnější než nervózní kroužení u závory.
Pozor na jednu past. Tabule s obsazeností u závor ukazují jen veřejná vrcholová stání, nikoli soukromá parkoviště u horských chat. Ta mají vlastní pravidla.
Grossglockner, Tre Cime, Vrata: Vršič v alpské vlně regulace
Slovinsko nejde vlastní cestou. Přetížená místa napříč Alpami utahují pravidla pro auta a liší se hlavně zvoleným nástrojem.
Místo Model regulace Cena pro auto (2026) Vršič (Slovinsko) kapacita a závory, volný tranzit stání připravená na zpoplatnění Vysokohorská silnice Grossglockner (Rakousko) placená panoramatická silnice asi 1 150 Kč za denní lístek Tre Cime di Lavaredo (Itálie) povinná online rezervace se značkou asi 1 000 Kč údolí Vrata (Slovinsko) závory podle naplnění kapacity 1. hodina zdarma, další asi 100 Kč, den asi 500 Kč Bled (Slovinsko) zónové placené parkování asi 60 až 110 Kč za hodinu
Rakouský Grossglockner zpoplatňuje už samotnou jízdu. Italské Tre Cime pustí k chatě Auronzo jen toho, kdo si místo rezervoval online, obytné vozy tam zaplatí v přepočtu kolem 1 500 Kč. Vršič volí mírnější cestu: přejet sedlo lze bez poplatku, omezení se týká až zastavení.
Kapacitou je přitom Vršič ze srovnávaných slovinských míst nejskromnější. Bled nabízí přes 1 190 obecních parkovacích míst, údolí Vrata pod Triglavem pracuje se závorami a sezonním ceníkem. Na vrcholu průsmyku zbývá pro osobní auta osmdesát stání a tři další pro osoby se zdravotním postižením. Dá se čekat, že po zkušenostech z první sezony budou slovinské úřady model dolaďovat, případně ho přenesou i na další přetížená výchozí místa v Julských Alpách.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková