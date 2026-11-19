Na dnešek jsme vybrali kvíz pro pamětníky, ale taky pro mladší čtenáře, kteří znají socialismus spíš z vyprávění. Poznejte oblíbené výrobky z Československa, které měl doma každý.
Vzpomínáte si na dobu, kdy se v obchodech nenabízely desítky značek toho stejného zboží a lidé často kupovali stále ty samé výrobky? Za socialismu měla nabídka obchodů svá omezení, přesto si československé domácnosti dokázaly najít řadu oblíbených pochoutek, kosmetických přípravků i pomocníků do domácnosti. Některé značky se staly doslova legendami a jejich názvy si pamatují celé generace. Jestli jste na ně nezapomněli ani vy, se ukáže v našem kvízu na In-Lifestyle.
Svět, kde bylo zboží vzácné, a o to víc zapamatovatelné
V tehdejších kuchyních nechyběly nejrůznější sladkosti, oplatky, sušenky ani konzervované potraviny, které se hodily na rychlou svačinu. Děti si pochutnávaly na cukrovinkách, dospělí zase nedali dopustit na některé tradiční nápoje a potraviny. Mnohé z těchto výrobků měly charakteristické obaly, podle kterých je lidé poznají i po několika desetiletích. Některé značky přitom přežily dodnes a jejich výrobky si můžeme koupit i v současnosti.
Své pevné místo měly také výrobky osobní hygieny a kosmetiky. V koupelnách se objevovaly krémy na ruce, mýdla, zubní pasty a další přípravky, které se často kupovaly stále dokola. Ne vždy to ovšem znamenalo, že lidé měli na výběr z velkého množství alternativ. Po roce 1989 se totiž nabídka výrazně proměnila. Na český trh vstoupila zahraniční konkurence, přibyly nové značky a některé dříve velmi oblíbené výrobky postupně ztratily své výsadní postavení.
Kvíz pro fanoušky českých komedií: Úkolem je poznat filmové manžele a příbuzné v 10 otázkách
Přesto na ně mnozí vzpomínají s nostalgií. Stačí spatřit známý obal nebo zaslechnout název a člověk se rázem vrátí do dětství, do kuchyně svých rodičů nebo k návštěvám u babičky. Připravili jsme proto deset otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete výrobky každodenní potřeby z dob socialismu. Poznáte je všechny, nebo vás některé záludnosti překvapí?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, 100+1, ProŽeny
Tento příspěvek Retro kvíz o výrobcích z dob socialismu: Pro mladší ročníky bude velký úspěch i 5 z 10 bodů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.