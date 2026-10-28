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Kapitán fotbalistů Hradce Králové Darida má přetržený vaz a musí na operaci

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Kapitán fotbalistů Hradce Králové Vladimír Darida má z víkendového ligového utkání s Jabloncem přetržený vnitřní postranní vaz v kolenu a musí na operaci. Šestatřicetiletý záložník si do konce podzimní části sezony již nezahraje, podle odhadů bude chybět zhruba tři měsíce.
Kapitán fotbalistů Hradce Králové Darida má přetržený vaz a musí na operaci

Kapitán fotbalistů Hradce Králové Darida má přetržený vaz a musí na operaci

Zdroj: FC HK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 20:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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