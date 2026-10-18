Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zemřel herec Ota Jirák, hlas Alfa i Hele ze Studia Kamarád

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve věku 77 let v sobotu zemřel herec, moderátor a výtvarník Otakar Jirák. Informovala o tom jeho manželka Drahomíra. Jirák ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech. Svým charismatickým hlasem se proslavil rovněž jako dabér.
Zemřel herec Ota Jirák, hlas Alfa i Hele ze Studia Kamarád

Zemřel herec Ota Jirák, hlas Alfa i Hele ze Studia Kamarád

Zdroj: Městské divadlo Mladá Boleslav
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 18:58

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Hokejová Sparta prohrála na domácím ledě s vedoucím Třincem. Skóre zápasu zpečetil Hudáček
Hokejová Sparta prohrála na domácím ledě s vedoucím Třincem. Skóre zápasu zpečetil Hudáček
Nákladní auto narazilo při nehodě do rodinného domu. Řidič byl na místě resuscitován
Nákladní auto narazilo při nehodě do rodinného domu. Řidič byl na místě resuscitován

V ulici Letňanská v Praze 9 došlo k dopravní nehodě, při které nákladní auto prorazilo oplocení pozemku a...

Zklidni si to dítě, nebo vás zabiju. Muž vytáhl v tramvaji na rodinu nůž
Zklidni si to dítě, nebo vás zabiju. Muž vytáhl v tramvaji na rodinu nůž

Pražští policisté pátrají po muži, který v tramvaji v Praze nadával rodině kvůli jejich plačícímu dítěti....

Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodů
Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodů

Fotbalisté Sparty v 11. kole první ligy překvapivě hráli 0:0 na hřišti trápící se Ostravy. Pražané...

Po krádeži v supermarketu vytáhl na ostrahu nůž. Nyní muži hrozí osm let ve vězení
Po krádeži v supermarketu vytáhl na ostrahu nůž. Nyní muži hrozí osm let ve vězení

Drobná krádež v supermarketu v Praze 6 vyústila v napadení nožem a výhrůžky smrtí. Dvaačtyřicetiletého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.