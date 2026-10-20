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Středočeský kraj mění po 21 letech tvář. Vsadil na srdce a humor

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Vedení Středočeského kraje se po dvou desítkách let rozhodlo, že je čas na novou vizuální identitu. Odborná porota vybrala návrh, který do loga zvolil srdce naležato, k tomu geografické slovní hříčky.
Středočeský kraj mění po 21 letech tvář. Vsadil na srdce a humor

Středočeský kraj mění po 21 letech tvář. Vsadil na srdce a humor

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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