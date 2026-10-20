Středočeský kraj mění po 21 letech tvář. Vsadil na srdce a humor

Kraj využíval vizuál z roku 2005, podle hejtmanky Petry Peckové byl ale příliš roztříštěný. Lidé si tak ani neuvědomovali, kterou službu jim kraj poskytuje.
„Středočeský kraj je největším a nejlidnatějším v České republice, má 300 příspěvkových organizací. Vizuální identita není jednotná a vizuální komunikace je velmi komplikovaná. Kraj zajišťuje pro občany celou řadu služeb a ta rozstříštěnost vizuální identity má za důsledek to, že si občané vůbec neuvědomují, že službu, která jim je doručována, zajišťuje kraj,“ řekla Petra Pecková (STAN).
O pomoc se soutěží na novou vizuální identitu požádali organizaci Czechdesign, která už má v oboru zkušenosti. Ještě před jejím vyhlášením uspořádali workshop se zástupci politiků napříč stranami, i těmi opozičními. Hledali jednotný prvek, to se ale nakonec nepodařilo.
„Došli jsme k závěru, že vzhledem k tomu, že Středočeský kraj je tak strašně rozlehlý, má 1144 obcí, že nemůžeme identifikovat nějaký jednotný prvek, který by spojoval úplně všechny. Který by vystihoval třeba Mladou Boleslav a Kladno, který by vystihoval Příbram a Říčany. Velká města, ale vesničky,“ dodala Pecková.
Do prvního kola soutěže se pak přihlásilo 35 uchazečů z Česka i Slovenska. Do užšího výběru pak postoupilo pět a do finále tři. V porotě zasedli tři odborníci a dva zástupci Středočeského kraje, kteří nakonec vybrali návrh designérek Adély Vorbové a Kláry Hegerové.
Ty jako logo zvolily srdíčko naležato. „Symbol srdce kombinujeme s velice známým symbolem play. Se symbolem, který znamená vývoj, inovace, digitální prostředí, online prostředí,“ vysvětlily.
Srdce má v logu geografický význam. „Protože nikomu se nepodařilo obklíčit Prahu tak dokonale, jako Středočeskému kraji,“ řekly. Srdce také evokuje i prstenec, který kraj kolem Prahy vytváří, vyjadřuje i vztah Středočechů k Praze.
Barvy ponechala dvojice stejné jako v heraldickém znaku, modrou, červenou a bílou, barvám ale podle svých slov daly moderní a zářivější vzhled.
Kromě vizuální stránky vybraly kraji i téma, humor a nadsázku. Lidé tak na plakátech a propagačních materiálech uvidí slovní hříčky, které se týkají kraje. Například Středočeský kraj s vámi počítá: Tři Dvory, Čtyřkoly, Pětipsy a Šestajovice, Středočeský den otců: Všetaty, či Středočeská žena je: Zlatá, Čistá, Ostrá.
Středočeský kraj na novou vizuální identitu přejde 1. ledna příštího roku, začne se s digitálními médii a tiskovinami. Pokračovat se bude vnitřní navigací krajského úřadu a komunikací některých příspěvkových organizací. Celá implementace bude trvat tři roky.
Celá soutěž stála kraj 517 tisíc korun bez DPH, vítězkám pak zaplatil milion korun. V ceně je i vytvoření grafického manuálu a to do osmi měsíců.