Po Osmičce obešli vítěze voleb i na Praze 5, na koalici se domluvilo pět stran

Po Osmičce obešli vítěze voleb i na Praze 5, na koalici se domluvilo pět stranPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po Osmičce obešli vítěze voleb i na Praze 5, na koalici se domluvilo pět stranZdroj: KDU-ČSL
Článek byl publikován 20.10.2026 10:34
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →