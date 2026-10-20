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Po Osmičce obešli vítěze voleb i na Praze 5, na koalici se domluvilo pět stran

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V Praze 5 bude další čtyři roky vládnout koalice pěti stran, ODS, STAN, Sen pro Česko, TOP 09 a KDU-ČSL. Ani jedna z nich sice v komunálních volbách nezvítězila, v 41členném zastupitelstvu ale budou mít ale většinu 23 mandátů. Obešli tak vítěze voleb Prahu sobě.
Po Osmičce obešli vítěze voleb i na Praze 5, na koalici se domluvilo pět stran

Po Osmičce obešli vítěze voleb i na Praze 5, na koalici se domluvilo pět stran

Zdroj: KDU-ČSL
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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