Ze starého trička může být stůl. Kam putuje oblečení z kontejnerů?

Bunda, která už nesedí, svetr zapomenutý ve skříni nebo kalhoty, které nikdo nenosí. Při podzimním přebírání oblečení se takových věcí může najít celá taška. Pokud jsou stále použitelné, mohou posloužit někomu dalšímu. Co se s nimi ale děje poté, co je lidé odevzdají do sběrného kontejneru?
V Diakonii Broumov začíná jejich další cesta svozem a tříděním. Právě při něm pracovníci rozlišují, které oblečení může dál sloužit původnímu účelu a pro jaký materiál je potřeba hledat jiné využití.
„Ne všechno oblečení, které se dostane do našich sběrných kontejnerů, může dál sloužit svému původnímu účelu. To ale neznamená, že musí skončit jako odpad,“ vysvětluje organizace na sociálních sítích.
Jednu z možností představují čisticí textilie pro firmy a průmyslové provozy. Diakonie je vyrábí z vytříděných kvalitních bavlněných materiálů. Než je mohou pracovníci připravit k dalšímu použití, musí z nich ručně odstranit zipy, knoflíky a další pevné části. Ty by při čištění mohly překážet nebo poškodit vybavení.
Z vyřazeného oblečení může být i nábytek
Textil tak může sloužit i poté, co už ho nikdo nebude nosit. Tím ale hledání jeho dalšího využití nekončí. Nepotřebný textil se může stát surovinou pro výrobu pevných desek. Z nich pak mohou vznikat stoly, další nábytek, interiérové prvky nebo designové předměty.
„Z oblečení materiál. Z materiálu deska. Z desky nový výrobek,“ přibližuje organizace princip této cesty.
Za svozem a tříděním jsou přitom také pracovní příležitosti. Diakonie Broumov dlouhodobě pomáhá lidem v obtížných životních situacích a zaměstnává i ty, kteří mají složitější pozici na trhu práce. Další využití textilu se tak propojuje i se sociální pomocí.
S příchodem chladnějších dnů organizace připomíná, že oblečení, které jednomu člověku zabírá místo ve skříni, může mít pro jiného stále hodnotu. Vyzývá proto lidi, aby použitelné bundy, svetry a další věci poslali dál.
„Jedna darovaná taška oblečení tak může mít mnohem větší smysl, než se na první pohled zdá,“ uvádí Diakonie Broumov.
Znečištěné oblečení do kontejneru nepatří
Diakonie ale upozorňuje, že sběrný kontejner není místo pro jakýkoli odpad. Mokré, plesnivé nebo silně znečištěné věci mohou znehodnotit i ostatní oblečení, které někdo odevzdal čisté a připravené k dalšímu použití.
„Problém není jen v tom, že je musíme vytřídit,“ připomíná organizace. Textil proto žádá vkládat suchý a zabalený do zavázané tašky nebo pytle. Odpadky do kontejnerů nepatří a lidé by neměli nechávat věci volně vedle nich. I způsob odevzdání rozhoduje o tom, zda bude možné darované oblečení ještě využít.