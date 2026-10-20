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Ze starého trička může být stůl. Kam putuje oblečení z kontejnerů?

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Co se stane s tričkem, které odnesete do kontejneru na textil? V Diakonii Broumov může najít dalšího majitele nebo posloužit jako čisticí hadr. Pro nepotřebný textil ale hledají i jiné využití: může se proměnit v pevné desky, ze kterých vznikne třeba stůl.
Ze starého trička může být stůl. Kam putuje oblečení z kontejnerů?

Ze starého trička může být stůl. Kam putuje oblečení z kontejnerů?

Zdroj: Diakonie Broumov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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