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Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatiku

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Dennívýzva
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Strojvedoucí vlaku musel řešit nezvyklý případ, a to ve čtvrtek 28. října kolem 19:30. Mezi zastávkami Jihlava a Jihlava – město došlo k velmi nebezpečné situaci, kdy zatím neznámý vandal položil na koleje tři předměty.
Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatiku

Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatiku

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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