Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatiku

Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatikuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatikuZdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Článek byl publikován 30.10.2026 06:01
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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