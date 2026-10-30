5 věcí, které nesmí být v ložnici. S teorií feng-shui se ztotožňují i lékaři

Místnost, která má uklidňovat, ale pracuje proti vám
Ložnice by měla být útulná a čistá, bez oblečení pohozeného po židlích a podlaze. Nepořádek působí na mysl jako tichá připomínka nedodělaných úkolů. Právě tento princip spojuje staré učení feng-šuej s postřehy lékařů: prostředí, ve kterém usínáme, ovlivňuje kvalitu odpočinku.
Začněte nábytkem. Přeplněná místnost plná skříní a stolků působí stísněně a zachytává prach. Otevřené police se hodí maximálně na decentní dekorace, ne na odkládání běžných drobností, které se rychle nahromadí a vytvoří vizuální chaos.
Pozor také na to, co visí nad hlavou. Těžký lustr nad postelí může v člověku vyvolávat nevědomou obavu, že se v noci uvolní a spadne. K večernímu osvětlení stačí lampička na nočním stolku, honosné svítidlo patří spíš do obýváku.
Své místo v ložnici nemá ani zrcadlo, které stojí naproti dveřím nebo posteli. Když se v noci probudíte, může vás vlastní odraz vyděsit. Ve velké ložnici se zrcadlům raději vyhněte úplně, v menší ložnici však mohou prostor opticky zvětšit.
Co z ložnice vynést hned
Největším viníkem bývá práce a elektronika. Kdo si bere do postele počítač, šanony nebo učení, riskuje nekonečné usínání, protože mozek přestane spojovat postel s odpočinkem. Počítač s klávesnicí, tiskárna i kancelářské vybavení patří do jiné místnosti. Stejně tak televize a další přístroje.
Z hlediska vědy je tu i konkrétní důvod. Modré světlo z obrazovek potlačuje tvorbu melatoninu, tedy hormonu, který tělu signalizuje čas ke spánku. Feng-šuej se tak ve výsledku potkává s lékařským pohledem.
Dalším zdrojem napětí může být posilovací vybavení. Činky, podložka na jógu i další náčiní připomínají povinnosti a výkon, přitom by však ložnice měla energii dodávat. Přesuňte je třeba do obývacího pokoje, aby unavená mysl nebyla večer vystavena stresujícímu podnětu.
Poslední velkou kapitolou jsou stěny. Křiklavé obrazy a syté barvy odpočinku nepomáhají. Pokud chcete vyzdobit zeď, sáhněte po klidných tónech, například tlumené modré, šalvějově zelené nebo béžové. Příliš tmavé a temné odstíny mohou podle uvedených doporučení vyvolávat úzkost a depresivní nálady.
Menší změny, lepší noci
K proměně nepotřebujete velkou rekonstrukci. Stačí vynést počítač, přestěhovat činky, odstranit lustr nebo přemístit zrcadlo. Zvažte také rostliny: feng-šuej i lékaři doporučují střídmost, takže jeden či dva kousky zpravidla postačí.
Zkuste to jako experiment na dva týdny a sledujte, jak se vaše noci změní.
Zdroje článku: oxfordhealth.nhs.uk, sleepfoundation.org, anjiecho.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková