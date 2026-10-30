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5 věcí, které nesmí být v ložnici. S teorií feng-shui se ztotožňují i lékaři

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Dennívýzva
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Ležíte v posteli, hlava je těžká, ale usnout se vám nedaří. Nebo se naopak budíte ve tři ráno a nevíte proč. Příčina přitom nemusí být v práci ani ve stresu. Často se skrývá v samotné místnosti, kde spíte, a v předmětech, kterých si už dávno nevšímáte.
5 věcí, které nesmí být v ložnici. S teorií feng-shui se ztotožňují i lékaři

5 věcí, které nesmí být v ložnici. S teorií feng-shui se ztotožňují i lékaři

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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