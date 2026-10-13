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Zbavte se otravných octomilek pomocí triku s PET lahví

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Také se vám v posledních dnech objevují v domácnosti otravné octomilky? Období babího léta přímo milují. Lákají je potraviny a zejména přezrálé až nahnilé ovoce. Ne nadarmo se těmto muškám také říká banánové či vinné. Živí se totiž hlavně kvasinkami a klidně je můžeme nalézt na dně láhve s vínem. Ačkoliv mají tyto mušky maximálně 2 mm, velmi rychle se množí a pěkně nám dokážou otrávit příjemnou podzimní atmosféru.
Octomilka

Octomilka

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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