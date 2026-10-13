Zbavte se otravných octomilek pomocí triku s PET lahví

Také se vám v posledních dnech objevují v domácnosti otravné octomilky? Období babího léta přímo milují. Lákají je potraviny a zejména přezrálé až nahnilé ovoce. Ne nadarmo se těmto muškám také říká banánové či vinné. Živí se totiž hlavně kvasinkami a klidně je můžeme nalézt na dně láhve s vínem. Ačkoliv mají tyto mušky maximálně 2 mm, velmi rychle se množí a pěkně nám dokážou otrávit příjemnou podzimní atmosféru.
Ovoce omyjte octovou vodou
Určitě se chcete vyhnout přítomnosti otravných octomilek v domácnosti. Nejlepší obranou je samotná prevence. V první řadě je potřeba v kuchyni udržovat neustálý pořádek a nenechávat zbytky jídla na kuchyňské lince. Ovoce i zeleninu, kterou si donesete ze supermarketu nebo zahrady omývejte v octové vodě, čímž efektivně zlikvidujete larvy octomilek. Nahnilé kousky okamžitě vyhoďte do odpadu.
Foto: Pixabay
Chytrá past s fólií
Jestliže se octomilky v kuchyni objeví, je třeba na ně nastražit účinnou zbraň. V drogerii si můžete zakoupit speciální lapač na tento otravný hmyz nebo si jej vyrobte sami. Stačí do hrnku nalít asi 1 cm jablečného octa a přes něj natáhněte potravinářskou fólii, jež zachyťte gumičkou. Do fólie napíchejte vidličkou ještě několik dírek. Octová vůně mušky naláká, vlezou dovnitř, ale ven už se nedostanou.
Past z PET lahve
Další možností je výroba pasti z obyčejné PET lahve. Nebudete tak aspoň muset špinit nádobí. Horní část lahve sestřihněte tak, aby z ní vznikl trychtýř. Z druhé poloviny odstřihněte ještě pruh asi 1,5 cm široký. Ten rozstřihněte napůl a vytvarujte ho pomocí lepící pásky do malého trychtýřku. Do spodní části lahve nalejte lákadlo ve formě trochy červeného vína nebo octu a přiklopte větším trychtýřem a do něj vložte ještě malý trychtýř, který zabrání hmyzu, aby vyletěl ven. Tuto jednoduchou past pak umístěte na místo v kuchyni, kde se mušky nejvíce vyskytují.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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