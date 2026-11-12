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Kaki je stále oblíbenější: víte, jak s ním zacházet?

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Kaki je díky své svěží exotické chuti stále oblíbenějším ovocem. Víte ale, jak s tímto pokladem ve své kuchyni nejlépe naložit? Pojďme se na to podívat.
kaki

kaki

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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