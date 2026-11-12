Kaki je stále oblíbenější: víte, jak s ním zacházet?

Kaki je díky své svěží exotické chuti stále oblíbenějším ovocem. Víte ale, jak s tímto pokladem ve své kuchyni nejlépe naložit? Pojďme se na to podívat.
Co je vlastně kaki
Kaki neboli tomel japonský překvapí mnohé svoji medovou či nasládlou chutí. Hodí se díky ní do bábovek, muffinů, ale také na jiné sladké pečivo jako exotický doplněk. Výborně se hodí například i ke kozím sýrům. Vedle chuti kozích sýrů vynikne chuť kaki nejintenzivněji.
Kombinovat se dá ale i s ostatními vyzrálými sýry.
Už méně lidí ví, že tento druh ovoce pochází až z daleké Číny. Tam se mimo jiné pěstuje už více než 2000 let. Svojí chutí připomíná nejčastěji meruňku či mango.
Někteří lidé jedí plody kaki celé i se slupkou podobně jako když jíte například jablko. Řada odrůd je dnes skutečně pěstována tak, aby se dala jíst i s tenkou slupkou. Z rozmixované dužiny se pak dá vytvořit také pikantní omáčka.
Stačí k ovoci přidat česnek, zázvor nebo chilli. Kdo má rád sladké křížaly, může plod kaki také nasušit a osladit. Já osobně nedám dopustit na přípravu kaki do podzimního štrůdlu. Právě v něm připomíná nejčastěji chuť jablek nebo hrušek. Hodit se vám může i do snídaňové kaše či ovocných nákypů. Nakládat s ním můžete dle libosti. Kaki je stále oblíbenějším ovocem. Foto: Pixabay Jak kaki dozrává
Kaki je třeba nechat vždy dozrát při pokojové teplotě. Pokud se pod tlakem dlaně nedá plod ani trochu zmáčknout, bude uvnitř nezralý.
Abyste nemuseli na dozrání plodu příliš dlouho čekat, je dobré přidat ho k jablkům, hruškám, či banánům. Ty uvolňují látku zvanou etylen, díky níž dozrává ovoce rychleji.
Zralé Kaki poznáte nejlépe podle jeho barvy. Pokud se změní žluté Kaki v červenooranžovou barvu, máte zralost plodu téměř zaručenou. Kousky dobře vyzrálého Kaki můžete přidat rovnou do jogurtu či do ovesné kaše. Jde o ovoce, které je lepší během jeho dozrání ihned spotřebovat.
FAQ – Nejčastější dotazy k ovoci kaki
Odkud kaki pochází a jakou má chuť?
Toto exotické ovoce pochází z Číny.
Jakým způsobem lze kaki využít v kuchyni?
Můžete ho jíst čerstvé i se slupkou, nasušit jako křížaly, přidat do podzimního pečení a kaší nebo podávat s vyzrálými či kozími sýry.
Jak poznat zralé kaki a jak urychlit jeho dozrávání?
Zralost poznáte podle červenooranžové barvy a změknutí plodu pod tlakem dlaně, přičemž jeho dozrávání při pokojové teplotě výrazně urychlíte uložením k jablkům nebo banánům.
Zdroje informací: Autorka
https://www.dumazahrada.cz/domacnost/kaki-zralost-skladovani-dezerty/ Náhledové foto: Pixabay
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Kaki je stále oblíbenější: víte, jak s ním zacházet?
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