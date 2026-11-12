Tuny sněhu i mráz. Odolá vaše střecha nadcházející zimě?

Zima dokáže důkladně prověřit každou střechu bez ohledu na to, zda stojí na horách, či v nížině. Sníh, mráz a vítr představují pro střešní plášť obrovskou zátěž. Včasná podzimní kontrola a drobná údržba přitom zabrání nákladným škodám a výrazně prodlouží životnost celé stavby.
Základem podzimní péče je důkladná vizuální prohlídka
Tu z velké části zvládnete bezpečně ze země. Zaměřte se především na tašky, hřebenáče a klempířské detaily. Zvýšenou pozornost věnujte místům kolem komínů, střešních oken a v úžlabí, kde k defektům dochází nejčastěji. Kontrolu se vyplatí provádět po dešti, kdy jsou na mokrém povrchu praskliny lépe viditelné.
„I zdánlivě malé závady se mohou v zimě výrazně zhoršit. Každý problém je nejlepší řešit okamžitě. Velkou výhodou skládané krytiny je možnost snadné výměny jednotlivých tašek bez zásahu do zbytku střechy,“ říká Rudolf Prus, technický poradce značky Tondach od wienerbergeru.
Foto: Pixabay
Vyčištění okapů a svodů od spadaného listí a mechu
Ucpané žlaby mohou v mrazech popraskat a vytvořit ledové bariéry, které následně poškozují fasádu. Po vyčištění nezapomeňte ověřit plynulý průtok vody po celé délce.
Vedle zevnějšku je nutné zkontrolovat také krov v podstřešním prostoru. Vrstva sněhu představuje zátěž v řádech tun, nosná konstrukce proto musí být v dobrém stavu. U starších domů se vyplatí nechat dřevěné konstrukce prověřit statikem. Stejně podstatná je správná tepelná izolace a odvětrání. Úniky tepla ze špatně izolované střechy způsobují nerovnoměrné odtávání sněhu a tvorbu rampouchů a ledových bariér. Nefunkční ventilace navíc vede ke vzniku plísní.
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Pozor na odtávající sníh
Právě odtávající a hromadící se sníh představuje velké riziko pro okolí domu. Před jeho nekontrolovanými sesuvy chrání střešní plášť i okolojedoucí protisněhové háky, mříže nebo protisněhové tašky. „Rozmístění sněhových zábran musí být vždy celoplošné a jejich použití je nutné konzultovat se statikem. Pokud narazíte na větší závady nebo je střecha těžko přístupná, je vždy bezpečnější přizvat odborníka,“ uzavírá Prus.
Zdroje info: Autor, Rudolf Prus
Náhledové foto: Pixabay
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