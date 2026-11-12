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Tuny sněhu i mráz. Odolá vaše střecha nadcházející zimě?

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Zima dokáže důkladně prověřit každou střechu bez ohledu na to, zda stojí na horách, či v nížině. Sníh, mráz a vítr představují pro střešní plášť obrovskou zátěž. Včasná podzimní kontrola a drobná údržba přitom zabrání nákladným škodám a výrazně prodlouží životnost celé stavby.
Oprava střechy

Oprava střechy

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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