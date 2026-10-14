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Zámek po zločinci jde pošesté do prodeje, cena výrazně klesla

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Dennívýzva
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Stát pošesté nabízí k prodeji zámek Bezdružice na Tachovsku. Původně za něj chtěl 60 milionů korun, nyní je cena o 15 milionů nižší. Posledním vlastníkem byl podnikatel, který dostal osmiletý trest za podvod. Zámek není v úplně špatném stavu, město by si ale jeho koupi a provoz nemohlo dovolit.
Zámek po zločinci jde pošesté do prodeje, cena výrazně klesla

Zámek po zločinci jde pošesté do prodeje, cena výrazně klesla

Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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