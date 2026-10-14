Zámek po zločinci jde pošesté do prodeje, cena výrazně klesla

Zámek po zločinci jde pošesté do prodeje, cena výrazně kleslaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zámek po zločinci jde pošesté do prodeje, cena výrazně kleslaZdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Článek byl publikován 14.10.2026 08:20
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