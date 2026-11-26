Sýrovou doma míchám docela pravidelně. pomazánku Nejčastěji tehdy, když se má někdo stavit a na složitější vaření už v kuchyni nezbývá čas ani nálada. Tahle verze s a pořádnou porcí česneku ale není taková ta běžná sýrovka na poslední chvíli. Poprvé jsem ji jedla u kamarádky na zahradě, mezi miskou okurek, chilli grilovanou zeleninou a nakrájeným chlebem. Recept jsem si opsala ještě ten večer. Je výrazná, trochu pálí a z talíře mizí překvapivě rychle.
Základem je
nastrouhaná . Pomazánce dá tělo, pěkně ji podrží pohromadě a přidá jemnou, lehce gouda oříškovou chuť. Česnek ji vytáhne do ostřejšího tónu, chilli zase nechá na jazyku doznívat pálivost, kvůli které si člověk snadno namaže další krajíc.
Můj tip: Goudu nestrouhejte na úplně jemných slzách. Střední struhadlo udělá kratší sýrová vlákna, která se s majonézou dobře spojí, ale z pomazánky nebude jednolitá hladká hmota. Pokud ji připravujete den předem, klidně dejte o jeden stroužek česneku méně. Přes noc se chuť rozleží a zesílí, druhý den se dá vždycky ještě opatrně doladit. Recept na pikantní sýrovou pomazánku z goudy a česneku
Celkem: přibližně 1 hodina 15 minut Porce: 6 až 8 Ingredience k přípravě
Základ pomazánky: 400 g goudy (nastrouhat na středním struhadle) 4 větší stroužky česneku (prolisovat) 200 ml majonézy
Koření a dochuťování: 1 lžička mleté sladké papriky 1/2 lžičky chilli (mleté nebo vločky) sůl a pepř podle chuti Postup přípravy vlastní pikantní sýrové pomazánky
1.
Nastrouhejte goudu na středním struhadle do větší mísy. Sýr je lepší nechat předtím v lednici, studený se strouhá čistěji a méně se lepí na ruce i na struhadlo.
2. Přidejte
prolisovaný česnek, mletou sladkou papriku a chilli. Všechno krátce promíchejte lžící, aby koření nezůstalo jen nahoře, ale dostalo se mezi sýr. Foto: Cooky.cz, Pikantní sýrová pomazánka, která zmizí ze stolu dřív, než dopijete první pivo: Ostrá, smetanová a bez kompromisů
3. Vmíchejte
majonézu a směs spojte. Stačí vidlička, případně ruční mixér na nejnižší otáčky, pokud chcete práci urychlit. Nepřežeňte to, kousky sýra mají být v pomazánce pořád znát.
4. Ochutnejte a
dosolte, opepřete podle sebe. S chilli raději opatrně, po malých špetkách. Přidat jde vždycky, ubrat už moc ne.
5. Mísu přetáhněte potravinářskou fólií a dejte
alespoň na 60 minut do lednice. Chutě se během chlazení propojí a česnek se rozleží do celé pomazánky. Tipy redakce: Varianta s taveným sýrem: Zhruba 100 g goudy můžete vyměnit za tavený sýr nebo pomazánkové máslo. Pomazánka pak bude jemnější a půjde o něco lépe roztírat. Pálivost pod kontrolou: Chilli vločky nastupují pomaleji než mleté chilli. Pokud bude u stolu někdo, kdo ostré jídlo moc nemusí, dejte menší dávku a zbytek nechte zvlášť na dochucení. Bez majonézy: Majonézu, případně její část, můžete nahradit zakysanou smetanou. Pomazánka bude lehčí, svěžejší a jemná kyselost dobře vyváží tučnost sýra. Podávání: Nejlépe chutná na čerstvém tmavém chlebu nebo na kváskové bagetě. Dobře funguje i jako dip k mrkvi, paprice nebo řapíkatému celeru.
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