Zářivý bod, který není hvězdou
Možná jste si během několika uplynulých dní všimli, přestože nám počasí příliš nepřálo, jasně zářícího bodu, který se poměrně rychle pohyboval téměř přes celou oblohu, zpravidla od západu k východu. Nešlo o hvězdu, meteor ani letadlo. Tento pozoruhodný úkaz můžeme připsat na vrub lidské civilizace. Nad našimi hlavami totiž přelétala Mezinárodní vesmírná stanice ISS.
Podobná období dobré viditelnosti se během roku pravidelně opakují. Někdy spatříme stanici několik večerů po sobě, jindy se příznivé podmínky přesunou do časných ranních hodin.
Konec letošního listopadu navíc nabízí výjimečně působivou kulisu. Zimně laděná krajina se při soumraku může ponořit do nádherné kompozice barev. Nad západním obzorem se střídají odstíny sytě růžové a karmínové, které postupně přecházejí přes pastelově fialovou a jemně šeříkovou až do hluboké kobaltové a indigové modři.
Nad tímto barevným horizontem se může objevit jasný bod ISS a na opačné straně oblohy se v období úplňku zvedá Měsíc. Právě 24. listopadu 2026 nastává úplněk, a tak se během večerů kolem tohoto data nabízí zajímavé spojení přírodních jevů s jedním z nejviditelnějších výsledků lidské kosmonautiky.
Kdy můžeme ISS pozorovat?
V týdnu od 24. listopadu 2026 pokračuje nad Českou republikou série večerních přeletů. Některé budou mimořádně jasné a stanice během nich vystoupá vysoko nad obzor.
Pro orientaci uvádíme předpovězené viditelné přelety pro Prahu. Údaje platí pro souřadnice 50,0755° severní šířky a 14,4378° východní délky.
Zdroj: Heavens-Above – ISS, Praha, předpověď ověřená 24. listopadu 2026 pro souřadnice 50,0755° s. š., 14,4378° v. d. Časy jsou v SEČ (UTC+1).
Jasnost stanice se v astronomii vyjadřuje v magnitudách (mag). Čím nižší je hodnota, tím jasnější objekt pozorujeme. Sirius, nejjasnější hvězda noční oblohy, dosahuje přibližně −1,46 mag. ISS může při příznivých přeletech zářit ještě výrazněji. Výška 0° odpovídá horizontu, 90° zenitu, tedy bodu přímo nad hlavou pozorovatele.
Časy jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ, UTC+1). Konkrétní poloha pozorovatele a aktuální změny oběžné dráhy mohou předpověď ovlivnit. Zvláště páteční přelet 27. listopadu by při jasné obloze mohl patřit k nejpůsobivějším – stanice podle uvedené předpovědi vystoupá nad Prahou do výšky 84°, tedy téměř do zenitu.
Pozorování však bude záviset na počasí. Příznivé podmínky nemusí nastat všude. Přesné předpovědi pro konkrétní obec je vhodné ověřit krátce před pozorováním prostřednictvím služby NASA Spot the Station nebo astronomického serveru Heavens-Above.
Proč ISS na obloze tak jasně září?
Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje přibližně 400 kilometrů nad zemským povrchem a Zemi oběhne zhruba jednou za 90 až 93 minut. Její rychlost dosahuje přibližně 7,7 kilometru za sekundu, tedy téměř 28 000 kilometrů za hodinu.
Přestože se pohybuje takovou rychlostí, ze zemského povrchu vypadá jako klidně a plynule putující světelný bod.
Přelet ISS nad jezerem Rõuge Suurjärv v Estonsku, 4. srpna 2015. Světelná stopa vznikla při expozici 30 s. Foto: Martin Mark / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
ISS nemá žádné vlastní osvětlení, které by způsobovalo její mimořádnou jasnost při pozorování ze Země. Vidíme především sluneční světlo odražené od konstrukce stanice, jejích modulů a rozměrných solárních panelů.
Nejvhodnější podmínky obvykle nastávají krátce po západu Slunce nebo před jeho východem. Na zemském povrchu už panuje šero či tma, zatímco vysoko letící stanici stále osvětlují sluneční paprsky. Právě tento rozdíl vytváří známý efekt jasného pohybujícího se bodu na tmavnoucí obloze.
Někdy stanice náhle zeslábne a úplně zmizí, přestože ještě nedosáhla obzoru. V takovém okamžiku zpravidla vstoupila do zemského stínu a přestala odrážet přímé sluneční světlo směrem k pozorovateli.
Od letadel ji poznáme poměrně snadno. Její světlo zpravidla nebliká pravidelnými navigačními záblesky a stanice se pohybuje po plynulé dráze bez náhlých změn směru. Na rozdíl od meteoru za sebou nezanechává krátkodobou zářící stopu.
Od prvního modulu k trvale obydlené stanici
Historie Mezinárodní vesmírné stanice se začala psát 20. listopadu 1998, kdy z kosmodromu Bajkonur odstartoval ruský modul Zarja. V prosinci téhož roku se k němu připojil americký spojovací modul Unity.
Stanice následně vznikala postupným spojováním dalších modulů a konstrukčních částí přímo na oběžné dráze. Její budování vyžadovalo desítky kosmických letů, robotických operací a výstupů astronautů do otevřeného prostoru.
Mezinárodní vesmírná stanice z raketoplánu Discovery v roce 2011. Od 2. listopadu 2000 je ISS nepřetržitě obydlená. Foto: NASA / archiv ESA.
Na jejím provozu se podílejí Spojené státy, Rusko, evropské státy prostřednictvím ESA, Japonsko a Kanada. Stanice slouží jako jedinečná vědecká laboratoř, v níž se zkoumá chování materiálů, biologických systémů i lidského organismu v podmínkách mikrogravitace.
Při pohledu na její světlo si tak můžeme uvědomit jednu pozoruhodnou skutečnost: onen nepatrný bod na obloze není jen technickým zařízením. Je to místo, kde žijí a pracují lidé, vzdálení od nás pouhých několik stovek kilometrů.
Proč má listopadový soumrak tolik barev?
Působivou součástí večerního pozorování bývá samotná obloha. V chladnější části roku může mít zvláště výrazné barevné přechody, od karmínově růžového horizontu po temnou modř vysoko nad hlavou.
Za jejich vznikem stojí především fyzikální procesy probíhající v zemské atmosféře.
Čistý vzduch, aerosoly a teplotní inverze
Na vzhled soumrakové oblohy mají vliv také vodní pára, drobné prachové částice a aerosoly. Jejich množství a rozložení může barevné odstíny zvýrazňovat, zeslabovat nebo rozmazávat.
Čistý a průzračný vzduch zpravidla poskytuje ostrý horizont a dobře rozlišitelné přechody. Určité množství aerosolů však může naopak přispět k intenzivnějším červeným či růžovým odstínům.
Venušin pás, zemský stín a úplněk nad observatoří Kitt Peak. Foto: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava), zdroj, CC BY 4.0.
V chladných a klidných nocích se navíc často vytváří teplotní inverze. Jde o stav, kdy se u zemského povrchu hromadí chladnější vzduch a nad ním se nachází vrstva vzduchu teplejšího.
Inverze sama o sobě barevné pásy nevytváří. Může však ovlivňovat rozložení vlhkosti a aerosolů, vznik mlh a nízké oblačnosti, a tím i výsledný vzhled horizontu.
Někdy tak nabídne působivé optické podmínky, jindy nám výhled na ISS zcela znemožní.
Stačí se podívat vzhůru
Na pozorování ISS nepotřebujeme žádnou zvláštní astronomickou techniku. Nejlepší je vybrat místo s otevřeným výhledem, přijít několik minut před očekávaným přeletem a sledovat západní část oblohy.
Pokud bude jasná, objeví se na ní zářící bod, který během několika minut urazí zdánlivě obrovskou vzdálenost.
A možná právě tehdy, mezi posledními karmínovými odstíny soumraku, indigovou oblohou a jasným listopadovým Měsícem, si znovu uvědomíme, jak blízko se dnes lidská civilizace dokázala přiblížit vesmíru.
Autorem textu je Eduard Měsíček, který publikuje na vlastním vědecko-popularizačním webu
Horizont poznání.