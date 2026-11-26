Asijská televizní tvorba už dávno není jen doménou jednotlivých zemí. Jihokorejská dramata si získala diváky po celém světě a spolupráce mezi asijskými produkčními společnostmi začíná přinášet stále ambicióznější projekty. Jedním z nich je „kiDnap GAME", thriller, který propojuje
Japonsko, Jižní Koreu, Hongkong, Tchaj-wan, Singapur, Thajsko a Filipíny. V hlavních rolích se objevují známá herecká jména v čele s Kentarem Sakaguchim a Lee Joon-gim. Za projektem navíc stojí trojice produkčních společností z Japonska, Hongkongu a Jižní Koreje a samotné natáčení zavedlo štáb do sedmi asijských měst.
Zajímavé je také načasování jeho uvedení. Hlavním japonským vysílatelem je totiž Fuji TV, která má za sebou mimořádně komplikované období poznamenané rozsáhlým skandálem, odchodem významných představitelů vedení a ztrátou důvěry části diváků i obchodních partnerů. Ambiciózní mezinárodní projekt tak přichází v době, kdy má stanice rozhodně co napravovat.
Sedm účastníků, jen jeden může vyhrát
Už na začátku zazní otázka, která vystihuje samotnou podstatu celého příběhu: Pokud byste měli možnost zachránit buď jednoho člověka, nebo pět lidí, koho byste si vybrali? Většina by pravděpodobně odpověděla, že pět. Co když by ale tím jediným člověkem byl někdo, koho nade vše milujete? Změnili byste své rozhodnutí? Právě tuto otázku se rozhodl vzít do vlastních rukou organizátor celé hry kiDnap GAME.
V sedmi městech napříč Asií jsou uneseni blízcí sedmi vybraných lidí, kteří se tak ocitají před krutou volbou. Aby zachránili ty, na kterých jim nejvíce záleží, musí se zapojit do desetidenní hry, v níž může uspět pouze jeden. Každý z nich dostává vlastní úkol a jeho splnění může znamenat smrt ostatních rukojmích. V takové situaci se totiž i zdánlivě jednoznačná otázka, koho zachránit, mění v rozhodnutí, které může člověka připravit o všechno.
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Za vznikem seriálu stojí spolupráce mezi Japonskem, Hongkongem a Jižní Koreou. Na projektu se společně podílely tři produkční společnosti:
japonská Fuji Television, hongkongská MakerVille a jihokorejská SIMSTORY. Přípravy trvaly přibližně tři roky. Režisér a producent Kato se netajil tím, že ho inspiroval celosvětový úspěch jihokorejského seriálu Squid Game. V rozhovoru pro Mynavi) dokonce přiznal, že ho úspěch korejského hitu motivoval k vytvoření vlastního projektu, který by dokázal oslovit nejen asijské publikum, ale také diváky po celém světě.
Natáčení začalo v listopadu 2025 a trvalo déle než půl roku. Produkce se přesouvala mezi několika asijskými lokalitami a v každé z nich spolupracovala s místními členy filmových štábů i dalšími profesionály z regionu. Nešlo tedy pouze o využití zahraničních natáčecích lokací, ale také o zapojení místních tvůrců do samotné výroby. Na celém projektu se nakonec podílelo více než tisíc lidí.
Japonsko a Jižní Korea v posledních letech navazují stále více společných televizních projektů. Jejich spolupráce už dávno nezahrnuje pouze remaky úspěšných seriálů nebo obsazování populárních herců. Příkladem jsou například What Comes After Love, Merry Berry Love, The Monster Within nebo survival show Infinite Loop. Romantika však v těchto koprodukcích stále převažuje. kiDnap GAME představuje trochu jinou cestu. Místo romantiky totiž sází na mezinárodní thriller.
Známé tváře asijské televizní tvorby
Do hlavních rolí tvůrci obsadili dvě výrazné herecké osobnosti z Japonska a Jižní Koreje. Detektiva ztvárnil Kentaro Sakaguchi, známý například ze seriálů What Comes After Love nebo Hell Dogs. Režisér Kato ho vybral také díky jeho popularitě napříč Asií. Jak sám vysvětlil, u mezinárodní koprodukce považoval za důležité, aby hlavní představitel nebyl známý pouze v Japonsku, ale i v dalších asijských zemích. Jeho hereckým protějškem je jihokorejský herec Lee Joon-gi, kterého diváci mohou znát například ze seriálů Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo nebo Flower of Evil. Kato ho označil za mimořádného herce, který dokáže přesně vystihnout i ty nejjemnější herecké nuance. Ocenil také jeho znalost japonštiny a angličtiny, jež byla při mezinárodním natáčení velkou výhodou.
V dalších rolích se představí herci z různých koutů Asie. Na
Tchaj-wanu se jako influencerka objeví Alice Ko. Hongkongského právníka ztvárnil Stanley Yau, člen populární chlapecké skupiny MIRROR. Singapurskou letušku představuje Carrie Wong, jedna z výrazných tváří tamní televizní tvorby. V Manile se role taxikáře ujal zkušený filipínský herec Joel Torre, zatímco v Bangkoku se v roli hostesky objeví thajská herečka Praew Narupornkamol Chaisang. V Naha pak jako zakladatel IT startupu vystoupí japonský herec Shinnosuke Mitsushima.
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Seriál zatím nebyl odvysílán celý, proto je třeba současná hodnocení brát pouze jako průběžná. Přesto si vede poměrně dobře. Například na MyDramaList získal 7,4 bodu z 10
( MDL ) a na IMDb dokonce 8,7 bodu z 10 ( IMDb). Vedle pozitivních reakcí se však v diváckých diskusích objevují i kritické ohlasy. Někteří diváci sice oceňují herecké výkony a samotný námět, jejich výhrady ale směřují především ke scénáři, střihu a celkovému zpracování příběhu.
„....Měli k dispozici skvělé herecké obsazení z celé Asie, jejich talent však promarnili slabě napsaným scénářem...“ ( r/kdramas , Reddit)
„Námět je zajímavý, ale střih se sleduje poměrně obtížně. Místy mám pocit, že příběh postrádá návaznost, jakou vídám u korejských seriálů.“ ( whenwillmyskincare, Reddit)
„...Největší předností seriálu je postupné odhalování příčin celého dění. Ukazuje se totiž, že i drobná a zdánlivě bezvýznamná rozhodnutí z běžného života postav je nakonec přivedla do této pasti a propojila jejich osudy...“ ( 0U, IMDb)
„...Seriál si pečlivě vybírá, co a kdy divákům odhalí. Doufám jen, že se příběh nebude ubírat příliš předvídatelným směrem, protože mezinárodní pozadí celé hry vyšlo najevo poměrně brzy...“ ( Lulu_haneul, MDL)
„„KiDnap GAME" je propracovaný psychologický thriller, který se vymyká obvyklým příběhům o hrách o přežití. Zaměřuje se na lidskou povahu, svědomí, vinu a složitá morální dilemata, kterým lidé čelí, když se ocitnou na samé hranici svých možností...“ ( GJul_shooter, IMDb)
KiDnap GAME je bezpochyby ambiciózním projektem, který se snaží propojit tvůrce, herce i diváky napříč asijskými zeměmi a nabídnout thriller s mezinárodním přesahem. Jeho námět slibuje napínavou podívanou plnou nečekaných zvratů a složitých morálních dilemat. Zda však dokáže takto silný koncept obstát i v samotném provedení a naplnit očekávání diváků, zůstává otevřené. První ohlasy totiž ukazují, že zatímco jedni oceňují jeho nápad a herecké obsazení, jiní mají výhrady k samotnému zpracování.
Zdroje: FujiTv, Variety, KoreaHerald, Ajupress, IMDb, MyDramaList, C21media, Realsound, FujiTV(2), KoreaJoongDaily, Mynavi, Reddit