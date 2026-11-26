Zdánlivě nejmužnější zdravotní sestra Greg Jebal v podání Bena Stillera řeší po šestnácti letech další kalamitu osobních nezdarů i potenciálních rodinných krizí. Dosavadní rival drsného tchána Jacka Byrnese s tváří Roberta De Nira ve čtvrtém filmu Všichni fotři jsou lotři (Focker In-Law) zaujímá nepřející postoj vůči nové partnerce vlastního syna Henryho, kterou si zahrála Ariana Grande. Všichni ostatní si ji ale oblíbili a syn, otcův mazánek s přezdívkou Pindík, ji zbožňuje. Už klasická a po přelomu tisíciletí blockbusterová komediální série používá stále týž recept a světe, div se, stále jí to prochází – i když jen tehdy, pokud vám stačí, že se párkrát zasmějete něčí blbosti a zastaralým žánrovým srandičkám.
Začalo to ambiciózní komedií Fotr je lotr, v níž se populární Ben Stiller nervózně kroutil na detektoru lži Roberta De Nira, tehdy pořád ještě herecké persony s dekádou kriminálních hitů jako Mafiáni, Casino, Nelítostný souboj nebo Ronin v zádech. Jejich spojení finančně klaplo a ještě lépe si vedla rozjařenější dvojka Jeho fotr, to je lotr!, v níž Byrnese zdeptali také Jebalovi bohémští rodiče v podání Dustina Hoffmana a Barbry Streisand. Přirozeně padlo rozhodnutí zkompletovat výdělečnou trilogii, avšak dosud nejširší ansámbl ve filmu Fotři jsou lotři už očekáváním nestíhal, byť se do něj vedle stálice Owena Wilsona začlenili třeba Jessica Alba nebo Harvey Keitel.
Vlažné přijetí trojky, která i kriticky zaostala za pozitivně přijatými předchůdci, předznamenalo strmý úpadek podobně nenáročného typu hvězdně obsazených komedií v minulé dekádě. Konkrétně Stiller, jenž jako Jebal aktivně vyhledával podněty vedoucí k vlastnímu zesměšnění a dehonestaci (málokdo to ostatně umí tak vtipně jako záporák z Vybíjené či Sandlerových Rivalů), byl po krachu druhého Zoolandera přesvědčený, že ztratil ponětí o tom, co je a co není vtipné. Fanoušci si ale mohou oddechnout, neboť Všichni fotři jsou lotři v kinech s novým režisérem Johnem Hamburgem (Kámoš k pohledání, Proč právě on?) předstírají, že vůbec žádná pauza doprovázená existenciálními pochybami nenastala.
Berte to však spíš metaforicky, neboť na tvářích či vlasech mužských postav samozřejmě poznáte, že nějaký ten pátek v kalendáři minul. Manželka Pam (Teri Polo) Gregovi dokonce vyjeví, že Jebal je nyní dokonce starší než její otec Jack, když mu ho poprvé představila. Ačkoli je tedy smolný hrdina neustále magnetem na veřejné i rodinné katastrofy, byť ve většině případů dobře míněné, postihuje jej jakýsi diagnostikovaný syndrom stařešiny v amerických komerčních komediích a stává se v podstatě odrazem vlastního tchána. Zatímco Byrnes kolem osmdesátých narozenin přešel na veganství a stal se jinou karikaturou stárnoucího a dobře zajištěného muže, který si po třech dekádách v důchodu zřídil v suterénu posilovnu se saunou a pořídil si agresivního německého ovčáka, jehož oslovuje výhradně rodným jazykem, Jebal se zasekl na troubovi, jenž k vlastním dětem nevědomky zaujímá toxický postoj.
Zatímco De Niro najednou sám hraje trochu výstředního a výhružného, ale už bodřejšího a přístupnějšího dědečka, Stiller zůstává terčem posměchu. V úvodu zaviní incident v letadle vyhrocený poškozenou pasažérkou, z níž se posléze vyklube osudová partnerka Gregova syna Henryho (Skyler Gisondo) v podání Ariany Grande. Jebal, který si při nerovném duelu ve vaření podpálí obočí a na něhož „antisemitský“ ovčák neustále útočí, vidí v synově objevu nebezpečnou sokyni, která může šestadvacetiletého Pindíka navždy odtáhnout pryč. Scénář přitom nenafukuje pouze hrdinův mindrák, bezesporu vypěstovaný dříve psychopatickým vlastním tchánem – veteránem ze CIA –, ale též postavu Grande jménem Olivia. Ta má za sebou pro změnu kariéru jako vyjednavačka o rukojmí v FBI a Byrnesův detektor lži, který si vyžádá sám Jebal, slupne jako malinu.
Film tak dělá přesně to, co od něj očekáváme, když proti sobě postaví dva extrémní tábory v groteskní rodinné bitvě, jejíž ústřední metaforou je Byrnesův Kruh důvěry, do něhož nebývá snadné (nebo rychlé) získat členství. Kruh důvěry zhmotňuje motiv sbližování pokrevně nespřízněných lidí, k nimž se prostě můžeme chovat přezíravě – zvlášť tehdy, když hrozí, že nám sprostě ukradnou lásku našich synáčků či dcerušek. Jebalovo chování k Olivii, která rozhodně není šílenou oponentkou, jak možná naznačovaly trailery, ale přezíravost posouvá do maniakálních groteskních sfér. Byrnes býval před dvěma dekádami vlastně důstojným „padouchem“ a v mnoha ohledech mu šlo porozumět – Jebal přece jenom ničil, na co nešikovně sáhl. Novopečený tchán nyní zůstává tímhle „stillerovským“ pošukem, jenž stále trochu žije ve stínu mnohem úspěšnějšího Pamina exsnoubence Kevina (Wilson, jenž bere tenisové lekce od Novaka Djokovice), a zároveň přijímá roli tyrana cizího štěstí, což má nevyhnutelně dost obludné rozměry.
Citelně nedospělý Greg nejprve ztrapňuje sám sebe vlastní nešikovností, posléze se nechává vyhecovat a způsobuje karamboly ostatních (jako v jedničce při neslavném volejbalovém voleji) a nakonec otevřeně sabotuje synovy plánované zásnuby způsobem, který už se ani nedá omluvit. Komedie v prostorách dvou luxusních rezidencí, jejichž obyvatelé žijí naprosto odtrženě od jakékoli běžně známé sociální reality a nikdo se ani slovem nezmíní o nějakém pracovním životě (kromě Olivie, u níž jde o záměrnou nadsázku – její matka je například elitní stíhací pilotkou), přitom směřuje ke šťastné konsolidaci a narozeninovému smíření. A to je opět možné pouze v potrhlém světě těchto bohatých komedií, kde „drama“ vyvěrá hlavně z výbušných opozic mezi postavami.
S emocemi se to má v Jebalově světě vůbec zajímavě. I ty nejintimnější scény jsou samozřejmě konstruované jako skeč či fyzická akce, přičemž klasický bod obratu v hollywoodském vyprávění (tedy okamžik, kdy to Jebal nejvíc podělá a všechno se jeví bezvýchodné) nastává po bláznivé sekvenci, kdy Grega kouše do zadku pes a rodinou cíleně pronásledovaný sabotér rozbije vycpané pozůstatky Byrnesova kocoura. V dobrých vztahových komediích, třeba v Hamburgově Kámošovi k pohledání, emoce vyplývají i z prostoduchého a sociálně absurdního chování postav. Tady se postavy zdokonalují v přetvářce a nejotevřenější projev emocí na veřejnosti je vědomou kamufláží, která Gregovi v kritické chvíli umožní předběhnout frontu na letišti. Na druhou stranu, film nás alespoň zábavnou formou poučuje o tom, že lhát se prostě nemá, byť z toho může vzejít docela účinný nástroj – nikdy ale spolehlivý, obzvlášť v případě katastrofálních Gregových machinací.
Upřímnost by měla být nade vše a máme tu dokonce i osvěžující postavu Jebalova zeťáka, tedy dceřina přítele Eduarda (Eduardo Franco), která lhát fyzicky nedokáže a na detektoru lži ve vtipné potitulkové scéně předvede psí kusy. Každá z postav zkrátka reprezentuje něco, co se tvůrci docela roztomile pokoušejí rozvíjet ve variovaném příběhu jedničky. Staré postavy se vyvíjejí, ale současně zůstávají stejné, a vtipy jsou opravdu dobré jen tehdy, když nějak přímo vyvěrají z osvědčených i nově ustálených interakcí – tklivá Gregova píseň věnovaná tchánovi je s ohledem na situaci skutečně k popukání a dokonce i nejdebilnější výjev z traileru, kdy Jack pozře Gregem vydávené sousto, je ve filmu trochu zachráněn dohraným gagem zahrnujícím psa.
Všichni fotři jsou lotři je nakonec ucházejícím příkladem tradiční komedie z přelomu tisíciletí, kterou si slavní herci vychutnali i přesto, že ze sebe opět dělají pro pár (milionů) dolarů blbce (a to i De Niro, jenž umí „provinile“ pobavit například tehdy, když se na kole nechá nesmyslně vyhecovat k závodu – Fantozzi by se musel ohánět). Jestli její příběh musel být odvyprávěn, na to raději nespoléhejte, i když snímek šlape lépe než příliš chtěná a přeplácaná trojka. Pokud považujete Jebalovy věčné peripetie za komediální klasiku, můžete si k dolnímu hodnocení třeba 20 procent přidat. V rámci série tedy vlastně solidní práce a nakonec lepší než poměrně nesnesitelný trailer.