Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Daniel Davis - Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Daniel Davis (2016). FOTO: Greg2600, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Daniel Davis (2016). FOTO: Greg2600, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
Daniel Davis slaví jednaosmdesáté narozeniny a pro české diváky zůstává hlavně jízlivým sluhou Nilesem ze seriálu Chůva k pohledání. Spousta diváků ho považovala za skutečného Brita, i když pochází z amerického Arkansasu a na konkurzu si proti známější konkurenci vůbec nevěřil. Od konce natáčení uplynulo už víc než čtvrtstoletí, před kameru se ale vrací dodnes.
Roli Nilese málem nedostal
Komediální seriál
běžel na americké stanici CBS v letech 1993 až 1999 a dočkal se šesti řad, českým divákům ho aktuálně připomínají reprízy na stanici Nova FUN. Vedle hlučné chůvy Fran Fine v podání Fran Drescher a jejího zaměstnavatele Maxwella Sheffielda, kterého hrál Charles Shaughnessy, si publikum získal právě sluha Niles. Chůva k pohledání
Hlavním zdrojem humoru bývaly jeho slovní přestřelky s C.C. Babcock, kterou si ve finále seriálu vzal. Sám Davis vzpomínal na svou oblíbenou scénu, kdy se k ní v šeru pracovny potichu připlížil a řekl jí: „
Zakdákej jako slepice.“ Podle něj to byl jeden z momentů, pro které herec žije.
Do role přitom nastupoval s obavami, že u televize vůbec neprojde.
„Pamatuju si, že jsem šel do televize na schválení a stál tam proti známému herci Roddymu McDowallovi. Říkal jsem si, co tu vlastně dělám, vždyť nemám šanci. A asi za tři hodiny mi zavolali, že tu roli mám,“ vyprávěl.
Diváky si získal suchým humorem, anglickým přízvukem i pohybovým nadáním, které naplno předvedl v jedné z nejznámějších scén celého seriálu, když zparodoval tanec Toma Cruise ve spodním prádle z filmu Riskantní podnik.
Od kina v Arkansasu na Broadway
Za přesvědčivým britským projevem nestál však anglický původ, ale roky strávené na divadle. Daniel Davis se narodil 26. listopadu 1945 v Gurdonu v Arkansasu a vyrůstal v Little Rocku, kde jeho rodiče provozovali místní kino.
Už jako dítě viděl Sen noci svatojánské a dílu anglického dramatika propadl natolik, že u něj strávil velkou část kariéry.
„Nepsal proto, aby dal materiál učencům. Psal scénáře! Pro herce! Všechno, co potřebujeme vědět, je v té hře, v tom příběhu,“ řekl o Shakespearovi.
Právě odtud má přesnou dikci, kterou později tak dobře zúročil u Nilese. Řadu let hrál a učil v divadle American Conservatory Theater v San Francisku, odkud si vybudoval cestu až na newyorskou Broadway. Za výkon ve hře Wrong Mountain si tam v roce 2000 vysloužil nominaci na cenu Tony.
Dvakrát na palubě Enterprise
Ještě před Nilesem si připsal kuriozitu, o kterou se dělí jen s Nichelle Nichols a Walterem Koenigem. Jako jeden ze tří herců si zahrál jak na fiktivní vesmírné lodi USS Enterprise ze Star Treku, tak na skutečné americké letadlové lodi stejného jména.
V roce 1988 ztvárnil v epizodě seriálu Star Trek: Nová generace holografického profesora Moriartyho, který potrápil posádku vesmírné lodi, a o dva roky později se ve snímku Hon na ponorku postavil na můstek jako kapitán letadlové lodi Enterprise. O šestnáct let později si zahrál menší roli i ve snímku Christophera Nolana Dokonalý trik.
Bělovlasý senior z obrazovek nezmizel
Od premiéry Chůvy k pohledání uplynulo už třiatřicet let a je to na něm vidět. Uhlazený účes komorníka nahradily delší bílé vlasy a ve tváři přibyly vrásky, úsměv mu ale zůstal stejný jako za časů Nilese.
Hrát přitom nepřestal. V roce 2023 se po více než třech dekádách vrátil jako profesor Moriarty do světa Star Treku v seriálu Picard a naposledy loni v listopadu hostoval v seriálu Elsbeth.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, ew, comicbasics).