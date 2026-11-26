Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Nový díl pořadu Farma Vojty Kotka přibližuje den, kdy se rodina konečně přestěhuje do domu v Kozárovicích, jenže stavba stále není hotová. Řemeslnický tým nestíhá, takže herec bere práci do vlastních rukou a kamery vůbec poprvé nahlédnou i do interiéru. Do příprav na bydlení navíc vstupuje nečekaný problém s vodou z vlastního pozemku. Práce v domě před stěhováním
Rodina
se na společné bydlení pod jednou střechou těší už dlouho, ale závěrečné úpravy ještě nějaký čas zaberou. Vojty Kotka „Chvíle, na kterou úpěnlivě čekáme, se blíží, konečně tu budeme jako rodina,“ říká v dílu Kotek.
Kamery se tak poprvé podívají přímo dovnitř domu, kde jde do tuhého. Protože řemeslníci nestíhají, nezbývá Kotkovi než se do domácích prací zapojit sám, a společně s řemeslníkem Vasilem proto chystá hydroizolaci v koupelně.
Současně se vrací příběh vody do domu, který začal už v zimě. Tehdy šel herec hlavně po tom, aby jí bylo dost, jenže laboratorní rozbor ho nemile zaskočil.
„Řešil jsem kvantitu, ne kvalitu, takže mě zaskočil výsledek testů. Spolubydlícími na pozemku jsou také enterokoky,“ přiznal. O tom, kde se tyto bakterie berou a jak souvisejí s trávicím traktem, pak mluvil i s Hubískem. Farmářské trable v Kozárovicích
Sotva se pohnou práce v domě, přihlásí se o slovo zbytek hospodářství. Slepice totiž snesly tolik vajec, že na statku nevědí, co si s nimi počít.
„Tento okamžik se do historie farmy zapisuje jako počátek vaječné krize. A ta vyžaduje krajní řešení.“
Kotek má hned v hlavě plán s vlastním stánkem, ale narazí u manželky Radany, která mu připomene povinné razítkování vajec i nahlášení nosnic.
„Nehledejte důvody, proč by to nešlo, radujte se, že máme stánek a co prodávat. Je těžké s vámi prosadit revoluční vize,“ posteskl si.
Nakonec se ale ukáže prostá vesnická realita, protože prodávat vejce v obci, kde má vlastní slepice každý, nedává velký smysl. Na poli se mezitím daří úrodě, jenže brambory napadla mandelinka, a tak Kotek po neúspěšném vyjednávání s farmářskými dětmi bere motyku do ruky sám.
„A musíme dělat, že to je brutální dřina. Ovšem moje žena mě prokoukla.“
Rušno je i na pastvině, kde veterinář při kontrole zjistí, že stádo ovcí dál ohrožuje vlasovka, a zvířata tak čeká očkování. Kotek si při tom vyzkouší ušní známkování, po kterém podle svých slov pochopil, proč nemá jediný piercing, a pustí se také do stříhání.
„Holky byly trpělivé, ale ovčí barber ze mě asi nebude. Nicméně jako honák bych se možná uživil,“ glosoval.
Venku mezitím roste Velká kozárovická zeď z místní žuly. Kameny na ni po pracovní době chodí skládat mirovický starosta, a Kotek tak mohl s Alešem stavět druhý šmajchlkabinet.
„Jsme s Alešem Babica a Sapík českého kutilství,“ smál se. Vážné rozhodování kolem Flíčka
Závěr dílu přináší i klidnější a vážnější chvíli, když se Kotek ohlíží za kastrací Flíčka a za tím, jak na něj celé rozhodnutí zpětně dopadlo.
„Nevěděl jsem proč, ale bylo mi z toho všeho těžko. Nemohl jsem se vnitřně zbavit pocitu, že kastrace je celá špatně. Později mi došlo, že tohle moje rozhodnutí bylo sobecké. Dali jsme zvířeti anestetika a zbavili ho jeho přirozenosti.“
Na prima+ už 6. díl
je, v pátek 27. listopadu ve 20:15 ho uvede Prima. Farmy Vojta Kotka Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima, Farma Vojty Kotka).