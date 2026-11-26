Mrkev s natí vypadá v obchodě nebo na trhu čerstvě, jenže doma ve spíži nebo v lednici rychle změkne a zvadne. Kdo chce skladovat mrkev déle, má hned po nákupu udělat dvě věci. Odříznout nať a nedávat mrkev do blízkosti jablek, jinak zvadne a začne hořknout.
Proč mrkvi odříznout nať
Zelená nať je pro mrkev po vytažení ze země spíš přítěží. Urychluje dýchání kořene a stahuje z něj vodu, takže mrkev během pár dnů změkne a zvadne. Nať proto odřízněte hned po nákupu nebo sklizni, nejpozději když mrkev ukládáte. Mrkvi se tím nic nestane a vydrží výrazně déle.
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Mladou nať nemusíte vyhazovat, dá se použít do polévky nebo do pesta. Kdo mrkev pěstuje, ať ji po vytažení ze záhonu očistí od hlíny a před uložením nechá oschnout, protože mokrá mrkev v sáčku snadno plesniví. Právě proto se v obchodech mrkev většinou prodává rovnou bez natě.
Jak skladovat mrkev v lednici
Mrkev bez natě dejte do mikrotenového sáčku s několika dírkami, případně volně zavázaného, a uložte ji do přihrádky na zeleninu. Ideální teplota je těsně nad nulou, nejvýš kolem 7 °C, a vzduch kolem by měl být vlhký, aby mrkev nevysychala. Nejlepší chuť má mrkev zhruba dva týdny, v lednici ale vydrží i několik týdnů. Kontrolujte ji a jakmile některá změkne nebo začne plesnivět, vyndejte ji, aby se plíseň nešířila na ostatní.
Tip: Jablka na zimu zabalte každé zvlášť do novin. Jedno shnilé pak nezkazí celou bednu
Proč mrkev nedávat k jablkům
Jablka při zrání uvolňují etylen, plyn bez barvy a zápachu, který urychluje zrání a kažení ovoce i zeleniny v okolí. Mrkev je na etylen citlivá a v jeho blízkosti dostane hořkou chuť. Nejde tedy o to, že by mrkev škodila jablkům, je to naopak. Etylen navíc zkracuje dobu, po kterou mrkev a další zelenina vydrží čerstvá, takže mrkev vedle jablek zestárne rychleji.
Ovoce a zeleninu proto skladujte odděleně, a pokud máte jen jednu přihrádku, dejte jablka jinam. Etylen uvolňuje při zrání i další ovoce, proto by u mrkve neměly ležet ani hrušky. Citlivá na něj není jen mrkev, ale také zelí, brokolice, okurky nebo listová zelenina, která vedle jablek rychle žloutne a vadne.
Zdroje info: Autor, https://ohioline.osu.edu/factsheet/hyg-5514, https://extension.usu.edu/nutrition/research/carrots.php
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