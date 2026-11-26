Je 65. minuta, stav 1:1 a Lille se řítí do brejku. Benjamin André pošle míč Ethanu Mbappému a ten z prostoru středu vápna pálí levačkou. Míč zazvoní o levou tyč, odrazí se před branku a tam čeká Aleksandar Pavlović. Chce ho odkopnout. Žádný souboj, žádný dorážející útočník za zády, jen rychlá obranná situace a špatný odraz. Míč ale z jeho kopačky zamíří přesně tam, kam by ho poslal i útočník: do vlastní sítě. Lille vede 2:1 a tak už to zůstane. Bayern Mnichov poprvé v této sezoně Ligy mistrů prohrál a vypadl z přímé osmičky. Kuriózní moment ovšem nespadl z nebe. Mnichovští se k němu propadali od první minuty po přestávce.
Tyč, odraz a nechtěná přesnost
Vlastní góly bývají tečované, nešťastně sklouznuté nebo vynucené souboji. Tenhle měl čistotu dokončené akce. Mbappého střela byla dobrá, tyč ho připravila o gól a Pavlović mu ho vrátil. Oficiální zápasová zpráva Bayernu mluví střízlivě o pokusu o odkop, který skončil ve vlastní brance. Britská stanice TNT Sports byla k Pavlovićovi méně šetrná a samostatný klip s jeho zákrokem označila za komický.
Z obranného pohledu dával Pavlovićův pohyb smysl. Míč se vracel do nebezpečného prostoru a odkopnout ho bylo správné rozhodnutí. Špatné bylo jen provedení. Stačila by o pár centimetrů jinak postavená noha a zákrok by nikdo nezaznamenal.
Tři minuty, které otočily zápas
Středeční večer na stadionu Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy) začal pro Bayern podle plánu. V 15. minutě kopal Tom Bischof roh a Dayot Upamecano míč hlavou uklidil za brankáře. Kompany poločas později popsal jako odehraný podle představ.
Mbappé trefil tyč, o zbytek se nešťastně postaral Pavlović! 😬 #NovaSport | #UCL https://t.co/eLAa6MMcMu— Nova Sport (@novasport_cz)
November 25, 2026
Pak přišla přestávka a s ní jiný zápas. Hned ve 46. minutě skončil míč v síti Bayernu, ale VAR gól kvůli faulu Ayaseho Uedy odvolal. Varování to bylo hlasité. Mnichovští ho neslyšeli. V 62. minutě Ueda vyrovnal a o tři minuty později přišla Pavlovićova smůla.
Podle nás je právě tohle jádro porážky. Vlastní gól byl symptom, ne diagnóza. V
pozápasových reakcích Bayernu to zaznělo docela otevřeně. Joshua Kimmich mluvil o tom, že tým přestal získávat míče vysoko a soupeře pouštěl příliš snadno dozadu. Konrad Laimer si stěžoval, že góly přišly moc jednoduše. Kompany řekl, že tým po změně stran nenašel rytmus a že „druhý gól se samozřejmě neměl stát“.
Musiala ani Luis Díaz, kteří přišli z lavičky, už výsledek nezměnili. Bayern navíc hrál bez Harryho Kanea a Michaela Oliseho, kteří se zranili o víkendu v remíze 1:1 s Kolínem. Chyběli i Neuer, Gnabry, Saibari a Davies. Laimer proto hrál jako improvizovaný útočník. Že by s Kanem a Olisem Bayern vyhrál, tvrdit nelze. Že mu chyběly góly i varianty, se ale dá říct s jistotou.
Odchovanec, kterého nikdo nehodil přes palubu
Pavlović není náhodný náhradník. Ročník 2004, číslo 45, v Bayernu od roku 2011, první profesionální smlouvu podepsal v listopadu 2023. Klubový profil o něm píše, že se usadil „v srdci zálohy“ díky klidu na míči a čtení hry. Paradox je tedy dokonalý. Hráč ceněný za klid udělal nejneklidnější dotyk večera.
Klub ho veřejně nepotopil. Kompany sice gól označil za zbytečný, ale zároveň zdůraznil, že tým musí držet pohromadě. Spoluhráči mluvili o kolektivním výpadku. Pavlovićovo vlastní vyjádření se nám nepodařilo dohledat.
Patnácté místo a nepříjemná matematika
Lille před zápasem drželo předposlední příčku s jediným bodem a v ligové fázi ještě nevyhrálo. Teď je 29. se čtyřmi body. Bayern podle tabulky
DFB Datencenter spadl na 15. místo s osmi body.
Pořadí Tým Body 1. Real Madrid 15 2. PSG 13 4. Barcelona 12 8. Manchester City 10 15. Bayern Mnichov 8 29. Lille 4 35. Slavia Praha 1
Podle
formátu Ligy mistrů jde přímo do osmifinále jen prvních osm týmů, celky na 9. až 24. místě čeká play-off. Bayern ztrácí na osmičku dva body, maximálně může získat 17. Pevná hranice neexistuje, ale modelová analýza Opta Analyst ukázala, že 16 bodů stačilo na první osmičku v 98 % simulací a 15 bodů v 73 %. Dá se tedy čekat, že Bayern bude ze zbylých tří zápasů potřebovat minimálně dvě výhry, spíš všechny tři. Pomoct mu může skóre +6, mezi týmy s osmi až deseti body je totiž těsno.
Ztráty přitom nejsou nové. Po výhrách 5:0 nad Bodø/Glimt a 2:0 na hřišti Atlética Madrid Bayern remizoval 3:3 na hřišti Vikingu, kde pustil vedení v závěru, a 2:2 s Arsenalem, kde také vedl. V Lille ztratil vedení potřetí. Tentokrát to stálo všechny body.
Další na řadě je Slavia
Do Mnichova teď pojede tým, který je na tom ještě hůř. Slavia Praha ve stejný večer prohrála doma s Villarrealem 0:1 po gólu Tajona Buchanana z 62. minuty. Po pěti kolech má bilanci jedné remízy a čtyř porážek, skóre 5:10 a jediný bod. To znamená 35. místo z 36.
Bayern ji hostí v úterý 8. prosince od 21:00. Kane podle webu Bundesligy kvůli zranění kotníkových vazů nejspíš nenastoupí až do roku 2027, Oliseho start zůstává otevřený. Pak čeká Mnichovské 20. ledna Manchester United venku a 27. ledna Real Betis doma. Pro Slavii je to zápas proti oslabenému obrovi, který si nemůže dovolit zaváhat.
Pavlović se do sestavy podle všeho vrátí, další šanci by od Kompanyho měl dostat. A až se mu příště odrazí míč od tyče přímo pod nohy, bude to nejsledovanější odkop celého večera.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl